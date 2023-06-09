Белый дом сообщил о новых поставках иранских беспилотников в Россию

В Совете национальной безопасности заявили, что Россия и Иран нарушают обязательства в рамках резолюции ООН, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Белый дом представил рассекреченную разведывательную информацию, которая демонстрирует, что Иран продолжает создавать условия для жестокой войны России в Украине, поставляя Москве ударные беспилотники и производственное оборудование.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби опубликовал данные, свидетельствующие о том, что построенные в Иране беспилотники переправляются через Каспийское море из иранского Амирабада в Махачкалу, а затем используются российскими силами в операциях против Украины.

Между тем, Россия, согласно Кирби, предлагает Ирану беспрецедентное сотрудничество в сфере обороны, в том числе по ракетам, электронике и противовоздушной обороне.

Ранее в этом году Иран объявил о согласовании сделки по закупке российских истребителей Су-35. Иран хочет закупить у России дополнительную военную технику, включая ударные вертолеты, радары и учебно-боевые самолеты Як-130, сообщил Кирби.

«Это полномасштабное оборонное партнерство, которое вредит Украине, соседям Ирана и международному сообществу, – указал Кирби. – Мы продолжаем использовать все инструменты, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы разоблачать и препятствовать этой деятельности, в том числе делая эту информацию достоянием общественности, и мы готовы делать еще больше».

Кирби заявил, что действия России и Ирана нарушают их обязательства в рамках резолюции Совета Безопасности ООН 2231.