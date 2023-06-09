США объявили о передаче Украине нового оборонного пакета стоимостью 2,1 млрд долларов

В состав пакета включены средства ПВО, ЗРК HAWK и беспилотники Puma, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Пентагон объявил в пятницу о новом пакете помощи Киеву в области безопасности, подчеркнув неизменную поддержку Украины со стороны США. В заявлении Министерства обороны говорится, что в новый пакет, стоимость которого составляет 2,1 млрд долларов, включены критически важные для Украины средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Все вооружения будут переданы Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Новый пакет «демонстрирует неизменную приверженность как критически важным краткосрочным возможностям Украины, так и несокрушимой способности Вооруженных сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в долгосрочной перспективе», говорится в заявлении.

В отличие от использования президентских полномочий, позволяющих Пентагону оперативно поставлять в Украину необходимое вооружение из запасов Минобороны США, программа USAI предусматривает закупку и производство новых вооружений у подрядчиков Пентагона.

В состав нового пакета включены дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot, зенитно-ракетные комплексы и ракеты HAWK, артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 203 мм, беспилотные авиационные комплексы Puma, боеприпасы для реактивных систем с лазерным наведением, а также обучение персонала и техническое обслуживание нового вооружения.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности», – говорится в заявлении.

В общей сложности с момента прихода в Белый дом администрации Джо Байдена Соединенные Штаты оказали Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 40,4 млрд долларов, в том числе свыше 39,7 млрд долларов с начала российского вторжения, начавшегося в феврале 2022 года.