В Сенат внесен законопроект о расширении передаваемых Украине конфискованных российских активов

Сейчас Минюст США может передавать Киеву активы, конфискованные в результате нарушения санкций, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с демократом Джо Манчином и республиканцем Линдси Грэмом представила законопроект, который позволит Министерству юстиции США передавать Украине больше конфискованных российских активов.

Законопроект о передаче Украине незаконных активов расширяет существующие полномочия Минюста по направлению в Украину поступлений от санкций, введенных против России и Беларуси в связи с российским вторжением в Украину.

В соответствии с имеющимися полномочиями Минюст может передавать Украине только активы, конфискованные в результате нарушения отдельных санкций, связанных с Россией.

Первое и единственное на данный момент использование этих полномочий произошло в 2023 году, когда генеральный прокурор Меррик Гарланд санкционировал передачу конфискованных активов у попавшего под санкции российского олигарха на сумму 5,4 миллиона долларов.

В случае расширения полномочий Конгрессом Минюст сможет передавать гораздо больше активов для поддержки украинского народа.

Например, законопроект позволит США передавать Украине активы, конфискованные в результате нарушения более широкого спектра экономических контрмер, таких как меры экспортного контроля.

«Победа над Путиным и поддержка украинского народа в этой безжалостной и несправедливой войне должны оставаться нашим главным приоритетом, – заявил сенатор Манчин. – Я твердо намерен довести этот законопроект до финишной черты, чтобы подтвердить нашу долгосрочную приверженность украинскому народу и нашей ведущей роли в борьбе за защиту демократии».

С этим согласился сенатор Грэм.

«Это решающий момент для Украины, – сказал он. – Наши усилия по оказанию помощи Украине в освобождении страны от российского вторжения и законопроект сенатора Манчина о конфискации активов позволят нам передавать больше конфискованных активов путинских приспешников Украине, чтобы она могла направить их на военные нужды».

Со своей стороны сенатор-демократ Ричард Блументаль заявил, что «передача активов, конфискованных у тех, кто помогал и содействовал варварскому вторжению Путина, поможет украинцам защитить и восстановить свою родину».

Неясно, внесен ли соответствующий законопроект в Палату представителей.