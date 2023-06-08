Би-би-си: как украинские дезертиры бегут от войны 

8 июня Би-би-си опубликовала материал, посвященный непопулярному аспекту войны в Украине – о дезертирах, которые бегут в Румынию, буквально рискуя своими жизнями. Приводим некоторые моменты из статьи, оригинал которой можно посмотреть здесь.

Ка сообщает Би-би-си с ссылкой на иммиграционные власти Румынии, 6200 граждан Украины призывного возраста, среди которых были новобранцы, уклонисты и успевшие повоевать дезертиры, нелегально пересекли 600-километровую границу и получили в Румынии временное убежище после полномасштабного российского вторжения в феврале прошлого года.

В настоящее время, в соответствии с военным положением, введенным в Украине, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу без специального разрешения.

Призыв на военную службу в Украине проходит с трудом, и власти признают, что коррупция в этом деле остается большой проблемой, отмечают журналисты Би-би-си. Кроме того, на западе Украины существует “ежемесячная такса” – сумма, которую можно заплатить, чтобы избежать службы в армии.

Некоторые мужчины используют поддельные свидетельства о смерти своих жен, поскольку закон разрешает одиноким родителям пересекать границу или подделывают свидетельства о рождении детей, или используют поддельные документы из военкомата, утверждающие, что мужчина непригоден к военной службе.

По неофициальным данным украинской стороны, как сообщает Би-би-си, за последние 15 месяцев при попытке незаконного пересечения румынской границы погибли 90 человек: кто-то утонул в Тисе, кто-то замерз в горах. Также каждые десять километров Украинские военные останавливают машины и автобусы, идущие по дороге вдоль Тисы, в поисках уклонистов. Недавно Пограничная служба Украины отчиталась, что задерживает по 20 человек в день.

С некоторыми из дезертиров, находящихся в Румынии пообщался корреспондент Би-би-си Ник Торп. В основном это были представители этнического румынского меньшинства с запада Украины, но Би-би-си пришла к выводу, что дезертирство распространено по всей стране.