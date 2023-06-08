Бежавшим от войны украинцам могут разрешить остаться в США

В Конгрессе США был зарегистрирован законопроект, который позволяет украинцам, имеющим “гуманитарный пароль”, остаться проживать в США. Документ направлен в юридический комитет Палаты представителей, в его описании указано, что он направлен на “обеспечение регулирования статуса граждан Украины”.

Двухпартийная группа американских конгрессменов подала на регистрацию законопроект Ukrainian Adjustment Act, который предусматривает разрешение украинцам, имеющим статус “гуманитарного пароля”, остаться в Америке и получить так называемую “зеленую карту” – разрешение на постоянное проживание.

Один из инициаторов законопроекта – конгрессмен-демократ из штата Иллинойс Майк Квигли – написал в Twitter, что новое законодательство поможет украинцам, ищущим спасения от российской агрессии, получить стабильность и “внести вклад в свои общины здесь, в США”.

Конгрессмен Квигли сказал, что новый законопроект позволит украинцам, ищущим безопасности в США, работать, вносить вклад в общество и “построить новую жизнь в Америке”.

По официальным данным, с февраля 2022 года в США въехало более 271 тысячи украинцев. Из них более 117 тысяч были приняты именно по программе “Единство ради Украины” (Uniting for Ukraine). По данным американских СМИ, ссылающихся на Департамент внутренней безопасности, DHS, управляющий программой, более 200 тысяч американцев выступили спонсорами украинцев по программе U4U.

Примерно 150 000 украинцев прибыли в США вне программы, в том числе, получив временную защиту или пересекши границу США и Мексики еще до запуска программы в прошлом апреле.

Программа U4U продолжается два года, ее срок истекает в апреле следующего года. Временная разрешение на проживание в США истекает в октябре уже в этом году, напоминает VOA.