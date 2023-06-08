Семья иммигрантов просит помощи в связи с гибелью 2-летней дочери

Семья иммигрантов Людмилы и Андрея Зубаревых из штата Миссури опубликовала сообщение на сайте GoFundMe с просьбой помочь в сборе средств на похороны их 2-летней дочери, утонувшей 5 июня этого года в озере Table Rock.

“Наша дорогая Кларочка покинула нас, чтобы быть с Иисусом сегодня утром, 7 июня 2023 года. Она была милой и игривой девочкой, которая только в мае этого года отпраздновала свой второй день рождения. Она была третьим ребенком из четырех, которыми Бог благословил Андрея и Люду Зубаревых, – говорится на сайте по сбору средств. – С учетом того, что их последний ребенок родился всего два месяца назад, это большая ноша для их сердец”.

Сообщется, что Клара “случайно утонула в озере”, после чего в “она боролась за свою жизнь около двух дней, прежде чем скончаться от внутренних повреждений”. “Славянскому Сакраменто” удалось подтвердить данную информацию в полиции штата Миссури.

“Люда и Андрей Зубаревы сейчас находятся в огромной эмоциональной и финансовой нужде и будут благодарны за ваши молитвы и поддержку”, – написала Алина Якименко в сообщении на GoFundMe.

Семье погибшей требуется $35 тыс. из которых на данный момент собрано $23 тыс.

Озеро Table Rock находится в семи милях к северу от населенного пункта Блу-Ай в штате Миссури.