Скончался известный консервативный американский проповедник Пэт Робертсон

Известному телевизионному проповеднику, основателю христианской радиовещательной сети CBN и бывшему кандидату в президенты Пэту Робертсону было 93 года.

Пэт Робертсон умер в своем доме в Вирджинии в возрасте 93 лет. Он был известен как основатель христианской радиовещательной сети CBN и ведущий популярной религиозной программы “Клуб 700”. Робертсон также заявлялся в качестве кандидата на пост президента в 1988 году, но проиграл в гонке Джорджу Бушу-старшему.

Он основал “Христианскую коалицию”, объединяющую консервативных религиозных избирателей, и активно использовал религиозную риторику при обсуждении политических вопросов.

Позже Робертсон стал сторонником Дональда Трампа и оказывал поддержку его кампании. В 2017 году он вызвал контроверзу, объяснив стрельбу в Лас-Вегасе “неуважением” к Трампу.

Робертсон также был известен своими противоречивыми высказываниями, включая заявления о причинах терактов 11 сентября 2001 года и разрушительного землетрясения на Гаити.

Он оставил наследие в лице своего сына Гордона, который стал президентом сети CBN и продолжает вести программу “Клуб 700”.