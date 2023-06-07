США помогают Украине с эвакуацией из затопленных районов

США и другие страны помогают Украине в проведении эвакуации пострадавших от затоплений из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщает VOA.

“Разрушение Каховской дамбы оказывает опустошительное влияние, которое будет ощущаться и в будущем. Мы без устали работаем, чтобы люди получили необходимую помощь сегодня теперь и в последующие недели”, – заявила в серии твитов администратор Агентства международного развития США USAID Саманта Пауэр.

Автобусы для эвакуации. ваучеры на горючее для волонтеров, ведущих эвакуацию, партнеры USAID начали предоставлять в первые часы после начала затоплений, пишет Пауэр. Она также отметила, что США сотрудничают со Службой чрезвычайных ситуаций Украины по доставке питьевой воды, очистных объектов, насосов для воды, моторов и частей двигателей, а также услуги по аренде лодок.

Партнеры USAID уже имели размещенные в регионе ресурсы для оказания гуманитарной помощи на случай переселения людей по разным причинам, заявила во вторник спикер учреждения Джессика Дженнингс. Это позволило быстро организовать раздачу гигиенических наборов, продуктов питания и питьевой воды.

Другие страны также оказывают гуманитарную помощь. Германия предоставляет генераторы, фильтры и палатки пострадавшим из-за разрушения дамбы в Украине, заявил представитель Министерства иностранных дел страны в среду.