НАТО проводит масштабные учения для сдерживания России

Соединенные Штаты отправляют в Европу 2000 нацгвардейцев и 100 самолетов на беспрецедентные учения НАТО, предназначенные для сдерживания России.

Германия готовится принять самые крупные учения по развертыванию авиации в истории НАТО. Учения должны продемонстрировать силу союзникам и потенциальным противникам, таким как Россия, заявили немецкие и американские должностные лица в среду.

В учениях Air Defender 23, которые начнутся на следующей неделе, примут участие 10 000 участников и 250 самолетов из 25 стран, которые будут отвечать на симуляцию нападения на страну-члена НАТО. Соединенные Штаты направляют 2000 военнослужащих ВВС США и около 100 самолетов для участия в тренировочных маневрах с 12 по 23 июня.

Хотя учения планировались несколько лет назад, вторжение России в Украину в феврале 2022 года заставило НАТО серьезно подготовиться к возможности нападения на свою территорию.

В учениях также принимают участие Швеция, которая надеется присоединиться к Альянсу, и Япония.