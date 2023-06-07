Бывший вице-президент США Майк Пенс вступает в президентскую гонку

Майк Пенс, бывший вице-президент США в администрации Дональда Трампа, подал уведомление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на выборах 2024 года в Федеральную избирательную комиссию США, передает своем репортаже VOA.
Майк Пенс, бывший вице-президент США в администрации Дональда Трампа, подал уведомление о выдвижении своей кандидатуры на пост президента на выборах 2024 года в Федеральную избирательную комиссию США, передает своем репортаже VOA.
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