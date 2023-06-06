Украина требует созыва Совбеза ООН из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский назвал подрыв плотины Каховской ГЭС террористической атакой, обвинил в ней российские силы и заявил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за эту атаку. Об этом пишет сегодня VOA.

«Сегодня ночью в 02:50 российские террористы произвели внутренний подрыв конструкций Каховской ГЭС» – заявил Зеленский после экстренного совещания Совета национальной безопасности Украины.

По словам Зеленского «на встрече был согласован комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за этот теракт».



В частности, Украина будет требовать срочного заседания Совета Безопасности ООН и вынесение вопроса о российском теракте на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование механизма гражданской защиты Европейского Союза



Зеленский по видеосвязи обратился к саммиту европейских стран «Бухарестской девятки» (Словакия, Польша, Чехия, Венгрия, Литва, Болгария, Эстония, Румыния, Латвия), заявив, что Россия контролировала плотину и гидроэлектростанцию более года.

«Взорвать ее как-то извне – артиллерийским обстрелом физически невозможно. Она был заминирована. Ее заминировали российские оккупанты и они же взорвали», – сказал Зеленский.



МИД Украины призвал к срочному созыву заседания Совета безопасности ООН и новым санкциям в отношении России, в частности, в отношении ее ракетной промышленности и атомной отрасли.



«В ночь на 6 июня Российская Федерация подорвала дамбу Каховской гидроэлектростанции, расположенную вблизи города Новая Каховка на временно оккупированной территории Херсонской области. Под угрозой затопления оказались десятки населённых пунктов по обе стороны Днепра. Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области принимают срочные меры для эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления», – говорится в заявлении украинского МИДа.



Украина рассматривает «подрыв дамбы Каховской ГЭС со стороны РФ как террористический акт против украинской критической инфраструктуры, цель которой нанести максимально большое количество жертв и разрушений».



«Теракт на Каховской ГЭС ранее активно обсуждался на уровне оккупационных сил в Херсонской области и пропагандистов на российском телевидении, что свидетельствует о его предварительном планировании. Подрыв дамбы Каховской ГЭС – техногенный и экологический терроризм, величайшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия, очередное проявление геноцида России против украинцев. Это ответ Кремля странам, призывающим к мирным переговорам с РФ», – подчеркивается в заявлении.



МИД Украины призвал международное сообщество «решительно осудить российский теракт на Каховской ГЭС».