41-летний Николай Андреевич Фейцер был приговорен к 12 годам тюремного заключения за растление малолетнего ребенка. В последнее время Фейцер проживал в Северной Каролине, однако нижеуказанные преступления были совершены в Калифорнии.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде округа Плейсер, Фейцер признался в совершении противозаконных сексуальных актов с несовершеннолетними в 2018-2019 г. В суде его представлял государственный защитник.

Как сообщалось ранее, 40-летний Фейцер Николай Андреевич был арестован полицией округа Плейсер, ему были предъявлены обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетним ребенком. Мужчине предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного Кодекса штата Калифорния, в частности – продолжающееся сексуальное насилие над ребенком, непристойное действие в отношении ребенка. Сумма залога на момент ареста была установлена в размере 100 тысяч долларов.

Из материалов дела известно, что Николай Фейцер некоторое время проживал в Северной Каролине, однако описанные в данной статье преступления были совершены в регионе Сакраменто.

Как сообщает прокуратура, действия развратного характера происходили в округе Плейсер в 2018 и 2019 гг. Согласно обвинению, мужчина был вовлечен в преступную связь, как минимум, в нескольких эпизодах с жертвой младше 14 лет. Причем, по информации прокуратуры округа, развратные действия происходили в доме жертвы, когда ребенок учился в 6-м и 7-м классах.

В частности, в заведенном округом деле утверждается, что «Николаем Андреевичем Фейцером было совершено намеренное преступление сексуального характера в отношение тела и частей тела ребенка младше 14 лет с целью сексуального удовлетворения. Так происходило четыре раза, в то время, как жертва была в 7 классе».

“Жертва рассказала, что подозреваемый являлся бойфрендом ее матери и он был алкоголиком. Жертва также сообщила, что находилась под влиянием Стокгольмского синдрома,” – свидетельствует детектив Харлан.

В материалах дела мы действительно находим информацию о том, что Н. Фейцер являлся бойфрендом матери жертвы и некоторое время проживал вместе с ними. В то время, как мать ребенка находилась на работе, Фейцер пользовался их доверием и совращал девочку. Впрочем, в ходе следствия подсудимый утверждал, что жертва сама провоцировала его на сексуальные утехи.

Сначала Николай Фейцер отрицал все обвинения в свой адрес, не признавая за собой вину, однако в ходе судебного процесса признал себя виновным по трем статьям; в итоге был приговорен к 12 годам тюрьмы.

Следует отметить, что подсудимому грозило 26 лет тюремного заключения, но так, как суд принял его признание, мужчина отделался меньшим сроком. После выхода на свободу Фейцер будет находится под полицейским надзором. Также он будет обязан зарегистрироваться в базе данных сексуальных преступников штата Калифорния и исполнять все местные и федеральные законы. Ему также запрещено приближаться к жертве.

В настоящее время Фейцер отбывает свой срок в одной из тюрем Центральной Калифорнии.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com