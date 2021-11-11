В регионе Сакраменто арестован славянин, подозреваемый в педофилии

В регионе Сакраменто арестован Фейцер Николай Андреевич, подозреваемый в педофилии. Как удалось узнать “Slavic Sacramento”, в тюрьме круга Плейсер содержится 40-летний Фейцер Николай Андреевич, арестованный по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетним ребенком.

В окружном суде на рассмотрении находится дело некого Фейцера Николая Андреевича, которому предъявлено обвинение в растлении малолетнего ребенка, в чем подозреваемый считает себя невиновным.

В частности, уголовная статья, предъявленная Фейцеру, по законам штата Калифорния квалифицируется как тяжкое преступление сексуального характера. Согласно параграфу 288.5 (A) УК Калифорнии, “любое лицо, которое либо проживает в одном доме с несовершеннолетним ребенком, либо имеет постоянный доступ к ребенку, который в течение определенного периода времени, продолжительностью не менее трех месяцев, совершает три или более актов существенного сексуального поведения с ребенком возрастом младше 14 лет на момент совершения преступления… или три или более актов непристойного или развратного поведения… с ребенком в возрасте до 14 лет на момент совершения преступления признается виновным в совершении преступления постоянного сексуального насилия над ребенком и подлежит наказанию в виде тюремного заключения в государственной тюрьме на срок 6, 12 или 16 лет”.

“Slavic Sacramento” не нашел подтверждения, что речь идет об одной и той же личности, которая упоминается в полицейском сообщении и суде округа Плейсер. Мы продолжим расследование этого дела.