Фейцер Николай Андреевич обвинен в растлении малолетнего ребенка

Как уже сообщал «Славянский Сакраменто», 40-летний Фейцер Николай Андреевич был арестован полицией округа Плейсер, он подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетним ребенком. Мужчине предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного Кодекса штата Калифорния, в частности – продолжающееся сексуальное насилие над ребенком, непристойное действие в отношении ребенка (continues sexual abuse of a child, lewd act upon a child). Сумма залога установлена в размере 100 тысяч долларов.

В то время, как информация о ребенке судом не раскрывается, “Славянскому Сакраменто” стала известна личность обвиняемого. Им является 40-летний Фейцер Николай Андреевич, проживавший в Северной Каролине. Как сообщает прокуратура, действия развратного характера происходили в округе Плейсер в 2017 и 2018 гг. Согласно обвинению, мужчина был вовлечен в преступную связь, как минимум, в нескольких эпизодах с жертвой младше 14 лет. Причем, по информации прокуратуры округа, развратные действия происходили в доме жертвы, когда ребенок учился в 6-м и 7-м классах.

В частности, в заведенном округом деле утверждается, что «с августа 2018 г. по июль 2019 г. Николаем Андреевичем Фейцером было совершено намеренное преступление сексуального характера в отношение тела и частей тела ребенка младше 14 лет с целью сексуального удовлетворения. Так происходило четыре раза, в то время, как жертва была в 7 классе».

Николай Фейцер все обвинения в свой адрес отрицает, не признавая за собой вину. В суде его представляет государственный защитник.

Стоит отметить, что предъявленные обвинения являются весьма серьезными, и, в случае признания вины подозреваемого, ему грозит длительное лишение свободы.

Слушания дела проходят в суде округа Плейсер, “Славянский Сакраменто” будет информировать читателей о новых деталях по мере их появления.