Робот-собака будет “служить” в полиции Лос-Анджелеса

Городской совет Лос-Анджелеса на заседании в минувший вторник одобрил робота-собаку для использования Департаментом полиции, сообщает VOA.

На сайте совета отмечается, что технология стоимостью 277 917 долларов произваодства компании Boston Dynamics была пожертвована некоммерческим Фондом полиции Лос-Анджелеса.

Согласно заявке фонда, пожертвование направлено на повышение безопасности служителей правопорядка, поскольку его можно использовать в инцидентах с высоким риском для полицейских.

Использование робособаки ранее критиковали представители общественности. Они утверждают, что робот может быть несправедливо использован против представителей расовых меньшинств.

Роботизированные четвероногие уже используются в других американских городах. Департамент полиции Нью-Йорка внедрил аналогичную технологию в 2021 году, а затем отменил ее использование из-за негативной реакции. В прошлом году пожарная служба Нью-Йорка перешла на использование робособак для оказания помощи в поисково-спасательных операциях. Сан-Франциско полицейским роботам запрещено применять смертоносную силу.