Сообщается о попытке “прорыва украинских диверсантов” в Белгородскую область

“Минобороны, ФСБ и Погранслужба доложили президенту РФ – верховному главнокомандующему о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы”, – цитирует Интерфакс главу пресс-службы Кремля Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, “сил и средств (для борьбы с ДРГ – SlavicSac.com) на месте достаточно”.

Информация подтверждает губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков, сообщивший, что “диверсионные части украинской армии зашли на российскую территорию в Белгородской области”.

O заходе на территорию Белгородской области сообщили в Телеграме бойцы легиона добровольческого подразделения “Свобода России”, которое воюет на стороне Украины:

“Легион и РДК (Русский добровольческий корпус – SlavicSac.com) полностью освободили н/п Козинку, Белгородской области. В Грайворон зашли передовые отряды.



Двигаемся дальше.

Россия будет свободной!”

По словам Пескова, “цель таких диверсий – отвлечь внимание от бахмутского направления, минимизировать политический эффект от потери украинской стороной Артемовска” (так россияне называет Бахмут).

Другие телеграм-каналы передают, что ДРГ зашли на территорию приграничных населенных пунктов на бронемашинах, внедорожниках и нескольких танков.

По информации российских СМИ жители Белгорода ранее обращались к президенту РФ с просьбой создать вооруженные отряды дружинников, которые бы защищали местное население от наступления ВСУ.

Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к вооруженным действиям в Белгородской области Российской Федерации. По информации украинской стороны, на территорию России зашли исключительно бойцы “российского сопротивления”.

В регионе введен особый режим.

В последнее время в информационном пространстве циркулирует информация о готовящемся контрнаступлении ВСУ на Востоке Украины. В частности, в интервью “Славянскому Сакраменто” украинские военные заявляли, что не только имеют планы вернуть Крым и Донбасс, но “отобрать Кубань, а также маршировать по Красной площади”.