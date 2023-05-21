Калифорния выплатила госслужащему $114 000 за то, чтобы тот оставался дома и не выходил на работу

Калифорнийское агентство выплатило работнику почти $114 000 за 20-месячный административный отпуск. В четверг аудитор штата Калифорния опубликовал отчет, в котором подробно изложены семь обвинений, касающихся нескольких административных органов штата.

Указывается, что “наши расследования выявили расточительные решения, плохой контроль за выполнением контрактов, незарегистрированные отпуска, приводящие к переплатам, нецелевое использование государственных ресурсов и злоупотребление посещаемостью. В общей сложности мы выявили около $280 000 нецелевых расходов”.

Самый большой нецелевой расход – выплата зарплаты госслужащему в размере $114 000 за то, что он почти два года оставался дома и не выполнял никакой работы во время пандемии COVID-19. В отчете не называется, какое именно калифорнийское агентство переплачивало зарплату, также нет подробностей того, что послужило причиной длительного административного отпуска.

В другом случае сотрудники отдела кадров в исправительном учреждении не учли 600 часов отсутствия медсестры на работе, что составляет $38 000. Точно так же техник-психиатр в Департаменте государственных больниц не учёл 400 часов отсутствия на работе на сумму $12 500.

Еще несколько случаев: руководитель Департамента производственных отношений “неоднократно злоупотреблял одним из государственных автомобилей для своих ежедневных поездок на работу в течение трех лет”, понеся расходы для штата в размере $11 000.”

Как пишет The Sacramento Bee, руководитель Департамента парков и мест отдыха использовал общественный причал для хранения своей личной лодки более шести лет, лишив, таим образом, штат потенциального дохода в размере до $36 000 долларов.

После отчета аудитора упомянутые департаменты должны предоставить свои первые отчеты течение 60 дней после уведомления о неправомерных действиях, и после этого они должны отчитываться ежемесячно, пока не выполнят корректирующие действия.