Парламентская ассамблея стран НАТО признала преступления России в Украине геноцидом

Между тем, в Вашингтоне признали, что на принятие решения о поставках Киеву истребителей F-16 уйдут месяцы, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Парламентская ассамблея стран НАТО единогласно признала преступления России против Украины геноцидом, одержав «дипломатическую победу» в интересах Украины «с далеко идущими последствиями», заявил глава делегации Украины на ассамблее в Люксембурге Егор Чернев.

«Это наша дипломатическая победа. Все наши основные пожелания относительно окончательного текста декларации были учтены», – заявил Чернев.

Декларация поддерживает создание международного трибунала по российским военным преступлениям и содержит обещание помочь Украине одержать победу.

Участники ассамблеи заявили о своей приверженности восстановлению территориальной целостности Украины, реализации дальнейших санкций и оказанию помощи по восстановлению экономики страны по примеру плана Маршалла.

В своем ежевечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский дал высокую оценку декларации Парламентской ассамблеи НАТО.

«Вещи названы своими именами: четкое признание геноцидом преступлений России против нашего государства, четкое осуждение рашистской идеологии, – сказал он. – Это верная основа и для других международных организаций».

Между тем, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что на принятие решения о поставках Украине истребителей F-16 «в лучшем случае уйдет несколько месяцев».

Выступая в Организации военных журналистов в Вашингтоне, Кендалл заявил, что истребители F-16 «дадут украинцам временные возможности, которых у них сейчас нет, но кардинально это ситуацию не изменит».

Он заявил, что «авиация пока не была решающим фактором», и указал на эффективность наземных систем ПВО.

«Истребители F-16 помогут Украине, но фундаментальным образом они не изменят ситуацию», – отметил он.

Кендалл признал, что пришло время начать думать над этим вопросом.

«Мы, конечно, могли начать и раньше, но у нас были более приоритетные задачи», – сказал он.

На встрече в понедельник в Польше министры обороны стран северной Европы поддержали обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.

«Огромная поддержка цели подготовки пилотов F-16 для Украины», – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, добавив, что Дания готова играть в этом центральную роль.

Президент США Джо Байден также подтвердил поддержку Соединенными Штатами совместной работы с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов работе на истребителях четвертого поколения, таких как F-16.