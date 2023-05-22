Парламентская ассамблея стран НАТО признала преступления России в Украине геноцидом

Между тем, в Вашингтоне признали, что на принятие решения о поставках Киеву истребителей F-16 уйдут месяцы, пишет Служба новостей «Голоса Америки».
Парламентская ассамблея стран НАТО единогласно признала преступления России против Украины геноцидом, одержав «дипломатическую победу» в интересах Украины «с далеко идущими последствиями», заявил глава делегации Украины на ассамблее в Люксембурге Егор Чернев.
«Это наша дипломатическая победа. Все наши основные пожелания относительно окончательного текста декларации были учтены», – заявил Чернев.
Декларация поддерживает создание международного трибунала по российским военным преступлениям и содержит обещание помочь Украине одержать победу.
Участники ассамблеи заявили о своей приверженности восстановлению территориальной целостности Украины, реализации дальнейших санкций и оказанию помощи по восстановлению экономики страны по примеру плана Маршалла.
В своем ежевечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский дал высокую оценку декларации Парламентской ассамблеи НАТО.
«Вещи названы своими именами: четкое признание геноцидом преступлений России против нашего государства, четкое осуждение рашистской идеологии, – сказал он. – Это верная основа и для других международных организаций».
Между тем, министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что на принятие решения о поставках Украине истребителей F-16 «в лучшем случае уйдет несколько месяцев».
Выступая в Организации военных журналистов в Вашингтоне, Кендалл заявил, что истребители F-16 «дадут украинцам временные возможности, которых у них сейчас нет, но кардинально это ситуацию не изменит».
Он заявил, что «авиация пока не была решающим фактором», и указал на эффективность наземных систем ПВО.
«Истребители F-16 помогут Украине, но фундаментальным образом они не изменят ситуацию», – отметил он.
Кендалл признал, что пришло время начать думать над этим вопросом.
«Мы, конечно, могли начать и раньше, но у нас были более приоритетные задачи», – сказал он.
На встрече в понедельник в Польше министры обороны стран северной Европы поддержали обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.
«Огромная поддержка цели подготовки пилотов F-16 для Украины», – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, добавив, что Дания готова играть в этом центральную роль.
Президент США Джо Байден также подтвердил поддержку Соединенными Штатами совместной работы с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов работе на истребителях четвертого поколения, таких как F-16.