Ветеран спецназа американской армии погиб в Бахмуте

Отставной сержант, солдат спецназа армии США, Николас Маймер был убит российской артиллерией. Он находился в одном из зданий в Бахмуте, которое рухнуло после артиллерийского обстрела, сообщает CNN.

Маймер прибыл в Украину весной 2022 года; в видео, которое он разместил в Facebook 25 мая прошлого года. В видео он сказал, что первоначально он был связан с группой западных волонтеров в Украине Mozart Group. Затем он сказал, что «связался» с группой подполковника в отставке Перри Блэкберна, основателя некоммерческой организации AFGFree – “добровольческой группы ветеранов и граждан спецназа США, которые выполняют операции по эвакуации и оказывают гуманитарную помощь”, как сказано на их странице на Facebook.

Николас Маймер прослужил в армии США более 20 лет, среди его наград и наград – Знак спецназа, Почетная медаль армии и четыре медали за армейские достижения.

Подтверждение смерти Маймера появилось после того, как Евгений Пригожин, глава ЧВК “Вагнер” опубликовал на своем канале в Telegram видео, на котором он осматривает тело и, как он утверждает, документы, удостоверяющие личность гражданина США.

Ведутся разговоры о том, чтобы тело Николаса Меймера было возвращено украинским силам и передано его семье в США.