После встречи президента Байдена с президентом Зеленским в Японии Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Об этом сообщает сайт Пентагона.

Это разрешение является тридцать восьмым траншем оборудования администрацией Байдена из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года. Оно включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных Украине HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и критические вспомогательные средства на сумму до 375 миллионов долларов, которые Украина использует на поле боя, чтобы отразить “неспровоцированную агрессивную войну России”.

Среди очередного пакета помощи перечисляются:

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

Ракеты с оптическим и проводным наведением с трубчатым пуском;

противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4;

Боеприпасы реактивных систем с лазерным наведением;

Подрывные боеприпасы;

системы бронированных мостов;

Бронированные медицинские автомобили;

Грузовые автомобили и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

Оборудование материально-технического обеспечения;

тепловизионные системы;

Запасные части и другое полевое оборудование.

“Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и более долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности”, – сообщил представитель Пентагона.