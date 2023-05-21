После встречи президента Байдена с президентом Зеленским в Японии Министерство обороны объявило о дополнительной помощи в области безопасности для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Об этом сообщает сайт Пентагона.
Это разрешение является тридцать восьмым траншем оборудования администрацией Байдена из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года. Оно включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных Украине HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и критические вспомогательные средства на сумму до 375 миллионов долларов, которые Украина использует на поле боя, чтобы отразить “неспровоцированную агрессивную войну России”.
Среди очередного пакета помощи перечисляются:
- Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских реактивных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;
- Ракеты с оптическим и проводным наведением с трубчатым пуском;
- противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4;
- Боеприпасы реактивных систем с лазерным наведением;
- Подрывные боеприпасы;
- системы бронированных мостов;
- Бронированные медицинские автомобили;
- Грузовые автомобили и прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
- Оборудование материально-технического обеспечения;
- тепловизионные системы;
- Запасные части и другое полевое оборудование.
“Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и более долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности”, – сообщил представитель Пентагона.