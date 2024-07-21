1 июля в калифорнийском местечке Охай между городами Лос-Анджелес и Санта-Барбара похоронили американского военнослужащего, погибшего на войне в Украине.

Тело 28-летнего американца Джерико Скай Магаллона нашли под Бахмутом 9-го сентября 2023 года и доставили в США накануне похорон.

Калифорниец отважно защищал Украину с марта 2022 года, так как не мог оставаться в стороне, видя несправедливую войну.

Бывший следователь военной полиции армии США поехал на войну в качестве добровольца, несмотря на возражения со стороны близких.

Прощание с Джерико началось в местном аэропорту, откуда гроб, обернутый в американский и украинские флаги, сопровождал конвой бывших военных.

Во время процессии вдоль шоссе стояли украинцы с плакатами, выражающие слова благодарности защитнику их Родины.

На самой церемонии прощания присутствовали только самые близкие, включая маленького сына Джерико, который родился после смерти отца.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship