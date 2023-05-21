Президент Байден объявил о новом транше помощи Украине на $375 млн

По завершении саммита G7 в Японии глава Белого дома заявил, что получил от Владимира Зеленского заверения в том, что если Запад предоставит Украине истребители F-16, то они не будут использованы на территории РФ, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден заявил в воскресенье, что получил от президента Украины Владимира Зеленского «категорическое заверение» в том, что если Запад предоставит Украине истребители F-16, они не будут использованы на территории РФ.



По окончании встречи мировых лидеров в Хиросиме, Япония Байден заявил журналистам, что самолеты F-16 могут быть использованы «везде, где российские войска находятся на территории Украины».



Он сказал, что «маловероятно», что самолеты будут использованы в украинском контрнаступлении в ближайшие недели, но что украинским войскам может понадобиться такое оружие для защиты от российских войск, находящихся за пределами их нынешней досягаемости.



Байден сообщил журналистам, что обсуждал этот вопрос с Зеленским в ходе личной встречи. Он сказал, что F-16 не помогли бы украинским силам защищать Бахмут, но что они могут «иметь большое значение с точки зрения возможности справиться с тем, что будет происходить дальше».



Байден также объявил о новых совместных усилиях с партнерами США по обучению украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, таких как F-16.