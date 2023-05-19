Ряд американских штатов снимает ограничения на детский труд

Сразу несколько штатов пытаются ослабить ограничения на использование детского труда, в то время как число детей, занятых на опасных работах в нарушение трудового законодательства, стремительно растет.

Сенат американского штата Айова недавно принял законопроект, который снимает ряд ограничений на детский труд, расширяет список работ, разрешенных для несовершеннолетних, увеличивает максимальную продолжительность смены и разрешает детям работать в ночную смену. Губернатор штата Ким Рейнольдс заявила, что собирается подписать законопроект.

Дебби Берковиц, научный сотрудник Джорджтаунского университета, занимающаяся проблемами труда и занятости, назвала принятую в Айове меру «самым антидетским, антисемейным законопроектом», который она когда-либо видела.

«То, что только что произошло в Айове, штате, полностью контролируемом республиканцами, очень страшно, – считает Берковиц. – Это самое крупное и радикальное изменение закона по защите детского труда с 1938 года. Они собираются разрешить детям работать в самых опасных отраслях, где детям запрещено работать на федеральном уровне. Это не соответствует даже минимальным федеральным стандартам детского труда. Этот закон был принят не из-за того, что какие-то местные семьи выступали за то, чтобы их дети работали на опасных работах. Не было демонстраций детей, которые говорили, что им плохо в школе. Это основанная на определенной идеологии попытка вообще избавиться от такого понятия, как “защита труда”, а начать с детей – проще всего. Помимо этого, они собираются разрешить 16- и 17-летним подросткам продавать спиртное. Новый закон также разрешит детям работать по шесть часов в день после школы. Вопрос: когда дети будут делать домашние задания? Не будут ли они чувствовать себя усталыми на следующий день в школе? Их учеба несомненно пострадает, а вместе c ней – и их будущее».

Айова – не единственный штат, где были внесены изменения в законы о детском труде. Недавно в Арканзасе губернатор Сара Хакаби Сандерс подписала закон, который ослабляет государственный надзор за практикой детского труда и отменяет требования штата к работодателям проверять, чтобы детям было по крайней мере 16 лет, прежде чем нанять их на работу. Кроме того, согласно новому закону несовершеннолетним теперь больше не требуется получать от штата специальное разрешение на работу.

«Получение этих разрешений не было административной проблемой, как утверждают сторонники этого закона, – говорит Энни Смит, профессор права в Клинике по борьбе с торговлей людьми при Школе права Университета Арканзаса. – Кроме того, эти разрешения являлись источником информации о том, когда и где трудятся наши самые маленькие работники. Это информация позволяла агентству штата, которое должно обеспечивать соблюдение законов о детском труде, проводить инспекции и расследования. Кроме того, эти сертификаты служили средством обучения для самих работодателей, потому что они содержали информацию о законах о детском труде, как государственных, так и федеральных. Наличие разрешений также позволяло Департаменту труда штата предотвращать возникновение проблем. И я также думаю, что вопреки утверждению о том, что закон вернул родителям право самим принимать решения, он, наоборот, фактически устраняет родителей, опекунов и попечителей из этого процесса, поскольку больше не требуется их подписи, их согласия. Родители и опекуны, к сожалению, могут даже не знать о том, что их ребенок работает».

Алекса Хеннинг, директор по связям с общественностью губернатора Арканзаса Сары Хакаби Сандерс, в ответ на запрос «Голоса Америки» написала, что вокруг этого закона много дезинформации, исходящей в основном от СМИ:

«Закон о найме молодежи, подписанный губернатором в этом году, не ослабляет защиту детского труда. Этот законопроект просто делает законным для любого жителя Арканзаса в возрасте от 14 лет и старше работать без разрешения властей, что ставит нас в один ряд с такими штатами, как Колорадо, Миннесота и Орегон. По-прежнему запрещено работать маленьким детям, по-прежнему запрещено работать несовершеннолетним на опасных работах, и все меры защиты детского труда остаются в силе. Губернатор считает, что защита детей очень важна, поэтому она подписала сенатский законопроект 390, ужесточающий наказание для тех, кто нарушает законы о детском труде».

По данным Института экономической политики, за последние два года 11 штатов рассмотрели законопроекты об ослаблении ограничений на использование детского труда. В этом году было внесено восемь законопроектов: в Миннесоте теперь разрешено детям работать на строительных площадках, в Огайо дети с 14 лет могут теперь ежедневно работать до 9 вечера, а в Висконсине c 14 лет можно продавать алкоголь в ресторанах.

«Это явно скоординированные усилия, в которых участвуют многочисленные отраслевые лоббистские группы, такие как Национальная ресторанная ассоциация, ассоциации гостиниц и отелей, ассоциации продовольственной индустрии и их отделения в штатах, – считает старший координатор по политике штатов Института экономической политики Дженнифер Шерер. – Они принимают активное участие в разработке и поддержке законодательств штатов, направленных на ослабление законов о детском труде. Кроме того – это многоотраслевые группы, такие как Национальная федерация независимого бизнеса. Также в этом принимают участие некоторые правые организации, такие как Фонд за подотчетность правительства, которые имеют значительную поддержку со стороны очень богатых доноров и которые координируют усилия на уровне штатов. Все эти отрасли заинтересованы в увеличении своих прибылей за счет расширения доступа к низкооплачиваемой рабочей силе».

На Фонд за подотчетность правительства, как на организацию, продвигающую в штатах соответствующее законодательство о детском труде, указали и другие эксперты, с которыми побеседовал «Голос Америки». Мы обратились в организацию за комментарием, однако на момент публикации материала ответа не получили.

Максим Москальков, VOA