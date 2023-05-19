США ввели санкции против СВР и более 300 российских компаний и чиновников

Новый пакет санкций США нацелен на поставки военно-промышленного комплекса России, золотодобывающие предприятия, будущие доходы России от продажи энергоресурсов и пресечение лазеек для обхода уже введенных санкций, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

В пятницу Госдепартамент США и Министерство финансов США объявили о новом объемном пакете санкций против российских компаний и высокопоставленных российских чиновников.

В списке Госдепартамента – более 200 организаций и физических лиц.

В списке Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) – 22 физических и 104 юридических лица в более чем 20 странах или юрисдикциях, в том числе – десятки компаний из третьих стран, помогающих России уклоняться от уже введенных санкций.

Среди высокопоставленных российских чиновников под санкции попали вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, помощник президента РФ Игорь Левитин, начальник Контрольного управления президента РФ Дмитрий Шальков.

Главный вектор новых санкций – производство военной техники, в частности – международная сеть компаний, закупающих компоненты для производства беспилотника «Орлан», а также сектор военных технологий и предприятия машиностроительной, металлургической и горнодобывающей промышленности.

Среди организаций и предприятий под новые санкции попали Служба внешней разведки России (СВР), предприятия НПП «Прима», НПО «Ижевские беспилотные системы», «Стрела», компания «Роствертол», оборонный завод имени В. А. Дегтярева в Коврове, АО НПК «Техмаш», «Курганмашзавод», завод «Промтехнология», Улан-удэнский авиационный завод, Брянский автомобильный завод, автозавод «Урал», «Военно-промышленная компания», ПО «Тулмашзавод».

Новые экспортные ограничения американского Минфина затронули ряд потребительских товаров, компоненты которых могут быть использованы в военных целях, среди которых сушилки для белья, снегоуборочные и доильные машины

Кроме того, в санкционные списки включены золотодобывающие предприятия: компании «Полюс» и «Полиметалл».

В заявлении Госдепартамента говорится, что в санкционные списки «включены юридические и физические лица, участвующие в расширении мощностей по будущему производству энергии в России». Госдепартамент также заявил, что США «будут продолжать преследовать тех, кто причастен к систематической и незаконной депортации украинских детей, а также к краже и вывозу украденного зерна из Украины».