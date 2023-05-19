Джо Байден: США поддержат обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Этот шаг дает зеленый свет инициативам Великобритании и Нидерландов, уже заявивших о готовности предоставить свои самолеты Украине, после подготовки украинских летчиков, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В пятницу президент Джо Байден сообщил лидерам «Большой семерки», что США поддержат совместные усилия с союзниками и партнерами по обучению украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

По его словам, обучение украинских пилотов, скорее всего, будет проходить не в США, а в Европе. Американские инструкторы будут тренировать украинцев вместе с коллегами из стран НАТО. Обучение займет несколько месяцев.

«По мере подготовки [пилотов] в ближайшие месяцы наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, будет решать, – когда будут предоставлены эти истребители, сколько их будет и кто их предоставит», – сказал чиновник.

По его сведениям, «на сегодняшний день Соединенные Штаты, союзники и партнеры сосредоточились на предоставлении Украине большей части вооружений и обучения, необходимых для проведения наступательных операций весной и летом этого года». «Дискуссии о совершенствовании украинских ВВС отражают нашу долгосрочную приверженность самообороне Украины», – добавил чиновник.

В марте этого года 2 украинских летчика прибыли на базу ВВС США в Тусоне в штате Аризона, где американские инструкторы должны оценить их навыки с помощью летных тренажеров и определить – сколько времени потребуется украинским пилотам, чтобы научиться летать на F-16. Конгресс выделил деньги на такое обучение в бюджете на 2023 год.

По информации CNN, администрация Байдена дала понять европейским союзникам по НАТО, что США разрешат им экспортировать истребители F-16 в Украину.

В последнее время Белый дом испытывает растущее давление со стороны членов Конгресса и союзников, требующих помочь Украине получить истребители 4-го поколения для отражения усилившихся российских воздушных атак.

Представитель премьер-министра Великобритании на этой неделе заявил, что Великобритания и Нидерланды стремятся сформировать международную коалицию не только для закупки военных самолетов для Украины, но и для обучения на них украинских пилотов.