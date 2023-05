Сакраменто запускает программу по бесплатному ремонту домов

Программа экстренного ремонта домов “Справедливость для соседей” (Justice for Neighbors Emergency Home Repair Program) направлена на то, чтобы помочь сохранить стареющий жилой фонд города и не допустить, чтобы недвижимость становилась небезопасной и мешала населению.



В минувший вторник городской совет Сакраменто утвердил более $500 000 помощи домохозяйствам, которые не могут сделать необходимый ремонт, влияющий на безопасность и пригодность их домов.



Отвечающие необходимым критериям домохозяйства могут рассчитывать на единовременное финансирование до $15 000 для необходимого ремонта.



Чтобы иметь право на участие в программе аварийного ремонта дома, домохозяйства должны:



– Иметь валовой годовой доход на уровне 80% или ниже среднего дохода в данном районе;

– Быть отдельным домом для семьи, которая является владельцем этого дома;

– Иметь нарушения кодекса, которые квалифицируют его как не отвечающее стандартам или опасное здание в соответствии с Кодексом города Сакраменто;

– Инспекторы по развитию сообщества или сотрудники по обеспечению соблюдения кодекса будут рассматривать дела на предмет соответствия программе. Habitat for Humanity of Greater Sacramento будет выступать в качестве генерального подрядчика по всем утвержденным проектам ремонта.



Иными словами, если ваша недвижимость имеет нарушения Кодекса, например, нужно заменить или отремонтировать некачественную или опасную крышу, электропроводку, водопроводную систему или систему отопления, вентиляцию и кондиционирования, и несвоевременный ремонт грозит потенциальным переселением, то вы можете подать заявку.



Программа, созданная и частично финансируемая городской прокуратурой, будет управляться Департаментом общественного развития города в партнерстве с Habitat for Humanity of Greater Sacramento.