“Нет такого понятия как церковь Московского патриархата”

“Даже если проклинают вас, благословляйте!” – цитирует слова Иисуса Христа, настоятель Украинской православной церкви, окормляющий небольшой, но исторический приход Свято-Троицкой церкви в селе Драбовцы, в Черкасской области.

Полностью деревянная церковь в Золотоношском районе была построена 250 лет назад. Храм является Памятником архитектуры национального значения. Отец Виталий является здесь приходским священником.

“Украинская православная церковь молится за мир в Украине и во всем мире, – говорит протоиерей Виталий. – Только мирными договорами можно найти выход из сложившегося положения в стране”.

“Нет такого понятия в церкви – церковь Московского патриархата”, – считает отец Виталий.