Поездка на рейсовом автобусе по Калифорнии может стоить $1

Такую стоимость заявляет компания Megabus, одна из крупнейших автобусных компаний Северной Америки, которая объявила в начале месяца, что с 15 мая она будет обеспечивать три ежедневных рейса между Анахаймом, Лос-Анджелесом, Бейкерсфилдом, Фресно, Сан-Франциско, Оклендом и Сакраменто.

Стоимость билетов примерно одинаковая, независимо от того, покупаете ли вы их за месяц или за день до предполагаемой поездки. Однако Greyhound, в целом, все равно предлагает более дешевые билеты и большее разнообразие времени отправления.

Но при бронировании билета за более длительный период, чем за месяц, на сайте можно увидеть рекламу билетов за $1 доллар.

Например, если вы бронируете билеты примерно за два месяца до поездки, стоимость проезда в размере $1 становится доступной для одного из дневных калифорнийских рейсов. Например из Сакраменто до Лос-Анджелеса можно добраться всего за $1, но только если приобретать билет за полтора месяца. Похожие предложения можно обнаружить на сайте перевозчика и для других городов Калифорнии.

После покупки билета будет предложено выбрать посадочное место и здесь надо быть готовым, что за панорамные места и за места за столиком взымается дополнительная плата, выбор стандартного места бесплатный. При оформлении заказа оплачивается услуга бронирования в размере $3,99 и налог, о чем есть соответствующее предупреждение.

Согласно веб-сайту Megabus, цены варьируются в зависимости от дня, времени отправления рейса и спроса на поездку.