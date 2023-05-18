В “Славянский Сакраменто” попала информация об очередном случае самоубийства члена славянской общины Сакраменто. Речь идет о 26-летнем Дмитрии Образцове, который погиб, спрыгнув с самого высокого моста в Калифорнии – Форестхилл, что в Оберне.

Как удалось узнать репортеру “Славянского Сакраменто” в офисе коронера округа Плейсер, Дмитрий Образцов был найден сотрудниками офиса шерифа округа лежащим под мостом 1-го декабря 2022 г. Согласно отчету коронера, молодой мужчина покончил с собой, спрыгнув с моста. Тело Образцова было найдено благодаря обнаруженному принадлежащему ему автомобилю, который стоял у моста на протяжении нескольких дней.

Как сообщили родственники погибшего, Дмитрий имел историю депрессии. Он. любил ходить в походы в горы и ночевать в кемпах. О мосте ему было известно из предыдущих походов с семьей.

“Дмитрий высказывал мысли о том, чтобы навредить себе, однако никогда не доходил до этого,” – говорится в отчете коронера.

Мост Форестхилл в Оберне составляет 223 метра и является 4-м в списке самых высоких мостов США и первым в аналогичном списке в Калифорнии. Мост Форестхилл является местной достопримечательностью, он появился в фильме «Три икса» (2002): в начале фильма спортсмен-экстремал Ксандер Кейдж (играя Вин Дизеля) мчится на “Шевроле Корвет” по мосту, перелетает через его ограду, после чего выпрыгивает из падающего автомобиля и приземляется с помощью парашюта.

К сожалению, время от время этот примечательный мост используется людьми, пожелавшими свести счеты с жизнью. По данным журнала Auburn Journal, с момента его открытия в 1973 году на мосту было совершено 98 самоубийств.

В попытке уменьшить количество самоубийств в последние годы с каждой стороны моста были подняты перила, волонтеры прикрепили к перилам “Записки надежды”, а на мосту были установлены телефоны для звонков на горячую линию по предотвращению самоубийств.

По подсчетами “Славянского Сакраменто”, с 2020 года в славянской общине Сакраменто зафиксировано несколько случаев самоубийств, среди которых – самоубийство известного пятидесятнического епископа, бывшего старшего пастора “Славянской миссионерской церкви Вифания” Адама Семеновича Бондарука.