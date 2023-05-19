CNN: США намерены разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16

Тем не менее сотрудникам администрации пока ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, пишет Служба новостей «Голоса Америки». Администрация президента США Джо Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву истребителей F-16.

Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.

По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16.

Тем не менее, отмечается, что сотрудникам администрации американского президента ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепартамента пока не получали распоряжения об оформлении документов для их передачи.

Телеканал отмечает, что некоторые чиновники сомневаются в целесообразности поставок Киеву F-16. Они считают, что российская противовоздушная оборона эффективна против истребителей.