Госсекретарь США: помощь, поставленная Киеву, позволила отразить попытки захватить Украину

Госсекретарь США заявил, что помощь, поставленная еще до начала вторжения, позволила отразить попытки взять Киев и захватить всю страну, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Госсекретарь США Энтони Блинкен отверг критику программы военной помощи Украине, настаивая, что военная помощь Запада началась еще до российского вторжения.

«Еще до первого дня мы работали сверхурочно, чтобы у Украины было все необходимое для защиты от российской агрессии», – заявил Блинкен телеканалу PBS.

«Во-первых, когда мы увидели, что вторжение приближается, мы хотели сделать все, чтобы у них было все необходимое, если оно произойдет, – продолжил он. – И действительно, со “Стингерами” и “Джейвелинами”, которые мы поставили еще до российской агрессии, они смогли отразить попытки взять Киев и захватить всю страну».

Блинкен заявил, что США работают с более чем 50 странами, чтобы убедиться, что у украинцев было все необходимое.

«Это процесс, и мы буквально работаем каждый день с украинцами и коалицией стран, чтобы у них была поддержка, – отметил он. – Если есть пробелы, если есть дефицит в чем-то, они нам скажут, и мы сделаем все, чтобы его восполнить».

Отвечая на вопрос о решении Великобритании предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия, Блинкен заявил, что «разные страны будут делать разные вещи в зависимости от их возможностей, в зависимости от их собственных технологий, в зависимости от того, что имеет наибольший смысл».

«Так что, в рамках этого процесса, мы предоставили Украине некоторые уникальные вещи, – продолжил он. – Другие страны, возможно, делают другие вещи. Вопрос в том, складывается ли это в то, что нужно Украине? И мы уверены, что это так».