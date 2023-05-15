Великобритания предоставит Украине ударные беспилотники дальнего радиуса действия

Президент Украины Владимир Зеленский встречается в Великобритании с премьер-министром Риши Сунаком, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Великобритания объявила в понедельник о новом пакете военной помощи Украине на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского для переговоров с премьер-министром Риши Сунаком.

Новый пакет включает сотни ракет ПВО, а также ударные беспилотники дальнего радиуса действия.

«Великобритания является лидером, когда речь идет о расширении наших возможностей на земле и в воздухе, – написал Зеленский в Твиттере перед встречей. – Это сотрудничество продолжится сегодня. Я встречусь с моим другом Риши. Мы проведем предметные переговоры наедине и в составе делегаций».

«Это решающий момент в сопротивлении Украины», – подчеркнул Сунак.

Визит Зеленского в Великобританию последовал после его поездки в Париж, Берлин и Рим.

После встречи Макрона с Зеленским в Париже в воскресенье Франция объявила, что предоставит танки, бронемашины и обучение для украинских военных в рамках нового пакета военной помощи.

Офис президента Франции Эммануэля Макрона сообщил, что его правительство предоставит легкие танки и бронемашины «в ближайшие недели», а также пообещал оказывать военную, политическую, экономическую и гуманитарную поддержку Украине «столько, сколько потребуется».

Франция также окажет поддержку украинской ПВО и намерена в этом году обучить 2 000 украинских военнослужащих во Франции и почти 4 000 в Польше.

Германия ранее объявила о предоставлении Украине пакета помощи в размере 3 миллиардов долларов, крупнейшего с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Украинские официальные лица лоббировали получение истребителей, таких как F-16, в качестве следующего шага в рамках военной помощи, но до сих пор западные лидеры не поддерживали этот шаг.