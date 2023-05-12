Житель Флориды погиб в Украине, защищая “землю своих предков”

Стало известно о гибели еще одного американца, погибшего в боях в Украине. Речь идет об 22-летнем Эдварде Уилтоне из Флориды, о смерти которого CNN сообщили в Посольстве США. Мужчина воевал в международном легионе защиты Украины.

Как сообщает News4Jax, Эдвард Уилтон III умер около месяца назад в боях за Украину. Молодой мужчина проживал во Флориде, и как только услышал о войне в Украине, вызвался бороться с оружием в руках за независимость этой страны.

Бабушка Эдварда выросла в украинской семье в Соединенных Штатах и передала ему национальные традиции и любовь к своей родине.

«Он пошел защищать свое наследие… своих предков… он так и сказал: «Это мои предки. Это земля моих предков», — свидетельствует отец погибшего Эдвард Уилтон II. – Некоторые члены семьи пытались отговорить его от этого и злились на него. Но я видел в этом его страсть и его мечту. И я думаю, что он был счастлив».

Известно, что Уилтон был ранен осколком в шквале артиллерийского огня.

Сообщается, что похороны состоялись в четверг в Католической церкви Святого Иосифа г. Джексонвилл.