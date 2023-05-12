Украинский священник получил награду ФБР за помощь в искоренении преступности

Директор ФБР Кристофер Рэй вручил Андрею Матлаку премию “За лидерство в обществе” в знак почета за его служение в качестве священника Украинской православной церкви в Сиэтле. Преподобный удостоен чести за “духовное лидерство, сострадание и бескорыстную гуманитарную помощь украинской общине Сиэтла после вторжения в Украину”.

Сообщается, что г-н Матлак открыл двери своей церкви для беженцев и плотно работает с местными и федеральными агентствами по содействию в переселении иммигрантов из Украины.

Прихожане его церкви проводят сборы пожертвований для доставки продуктов питания, медикаментов и других гуманитарных услуг народу Украины в это непростое время.

“Через свою церковь преподобный Матлак оказываeт духовное руководство и помощь многим в своем сообществе, на жизнь которых повлияла война, – сказал представитель ФБР. – Как и 38 000 сотрудников ФБР, вы делаете это не ради славы, и уж точно не ради богатства. Это исходит из вашего сердца, благодаря состраданию к другим людям… С целью изменить ситуацию в городе…”

Матлак родился в Украине, в Тернопольской области, учился в Духовной семинарии в Ивано-Франковске. Он переехал в Соединенные Штаты в 2007 году, чтобы продолжить свое обучение в богословии. После шести лет обучения в Свято-Софийской Украинской Православной Семинарии в 2013 году г-н Андрей Матлак и его жена Надия переехали в Кент, штат Вашингтон, где г-н Матлак был назначен приходским священником Свято-Троицкого прихода г. Сиэтла. Вместе они воспитывают двух дочерей Елизавету и Елену.

«Когда мне рассказали об этой награде ФБР и я поделился этой новостью с мамой и друзьями, их первой реакцией было: «От ФБР? Но почему?» Я не знал, что ответить, и я до сих пор озадачен этим! Но я хотел бы выразить свою благодарность директору Рэю и всем в офисе (ФБР – SlavicSac.com) в Сиэтле за эту невероятную честь и признание, – прокомментировал новость о награде отец Матлак. – Я также благодарен всем тем, кто поддерживал меня на этом пути — иерархам нашей церкви, членам семьи, друзьям и нашим местным сообществам штата Вашингтон. Нам очень приятно работать со всеми вами и знать, что мы получаем вашу поддержку в это непростое время для Украины и украинских общин во всем мире. Мы искренне благодарны народу Соединенных Штатов. Мы будем продолжать молиться за ваше благополучие и за текущую миссию ФБР в штате Вашингтон и по всей стране».

“Мистер Мэтлак — выдающийся общественный партнер и защитник ФБР. Он использует свое лидерство в церкви и в Украинской ассоциации штата Вашингтон, чтобы усилить информирование ФБР о транснациональных репрессиях и других темах, которые затрагивают его сообщество, — сказал Ричард А. Коллоди, специальный агент, отвечающий за полевой офис ФБР в Сиэтле. – Для меня большая честь отметить г-на Матлака этой заслуженной наградой».

Премия “За лидерство в обществе” была учреждена ФБР в 1990 году, как награда за достижения признанных лидеров в продвижении образования и предотвращении преступности и насилия в обществе.