Искусственный интеллект Gmail будет писать электронные письма вместо пользователей

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Google
Photo: Ruslan Gurzhiy/SlavicSac.com

В среду на своем мероприятии Google I/O компания Google объявила, что скоро появится функция, которая вместо пользователей будет писать  целые электронные письма с помощью искусственного интеллекта. 

Эта функция функция называется “Help me write” (“Помоги мне написать”), представляет собой расширение автоответов и сгенерированного текста, которые уже используются в Gmail. 

Идея этой новой функции состоит в том, чтобы сэкономить время людей на электронной переписке. Пользователи смогут расширить контент, созданный ИИ, чтобы включить больше деталей. Эта функция будет извлекать необходимые детали из предыдущих переписок по электронной почте.

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