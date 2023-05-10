Искусственный интеллект Gmail будет писать электронные письма вместо пользователей

В среду на своем мероприятии Google I/O компания Google объявила, что скоро появится функция, которая вместо пользователей будет писать целые электронные письма с помощью искусственного интеллекта.

Эта функция функция называется “Help me write” (“Помоги мне написать”), представляет собой расширение автоответов и сгенерированного текста, которые уже используются в Gmail.

Идея этой новой функции состоит в том, чтобы сэкономить время людей на электронной переписке. Пользователи смогут расширить контент, созданный ИИ, чтобы включить больше деталей. Эта функция будет извлекать необходимые детали из предыдущих переписок по электронной почте.