США передают конфискованные российские активы на нужды Украины

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд санкционировал первую передачу конфискованных российских активов Украине. Как сообщается, данные активы принадлежали российскому олигарху Константину Малофееву.

В прошлом году Министерство юстиции обвинило Малофеева в нарушении санкций, введенных против России после ее вторжения в Украину. По информации Федеральной прокуратуры США Малофеев финансировал россиян, продвигающих сепаратизм в Крыму.

Напомним, что в прошлом году 47-летнему россиянину Константину Малофееву было предъявлено обвинение в сговоре с целью нарушения санкций США в связи с наймом американского гражданина Джека Хэника для управления телевизионными сетями в России и Греции и приобретения телевизионной сети в Болгарии.

Как утверждается, Малофеев также вступил в сговор с Хэником и другими, чтобы незаконно перевести инвестиции в размере 10 миллионов долларов, которые Малофеев сделал в американском банке, деловому партнеру в Греции в нарушение санкций, блокирующих передачу активов Малофеева. Вместе с обвинительным заключением Соединенные Штаты выдали ордер на арест американских инвестиций Малофеева. Малофеев остается на свободе и предположительно находится в России.

Как заявил прокурор, “Малофеев тесно связан с российской агрессией в Украине,… он был одним из основных источников финансирования продвижения пророссийских сепаратистских групп, действующих в суверенном государстве Украина”.