За что был назван “путинской марионеткой” бывшим кандидатом в президенты от Республиканской партии Кристофером Джеймсом Кристи, который написал в своем Twitter.

“Дональд Трамп сегодня вечером отказался говорить, что хочет, чтобы Украина выиграла войну с Россией. Еще одно доказательство того, что он продолжает оставаться путинской марионеткой.”

В эфире телеканала CNN ведущая Кейтлан Коллинз неоднократно спрашивала президента, поддерживает ли он Украину в войне с армией Путина. Трамп неоднократно уклонялся от ответа и не стал говорить, считает ли он президента России Владимира Путина военным преступником и заявил, что этот вопрос “следует обсудить позже”.

“Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо сложнее заключить соглашение, чтобы прекратить войну”, – сказал он, предположив, что это сделает прекращение конфликта еще более трудным. “Если вы скажете, что он военный преступник, будет намного сложнее заключить сделку, чтобы остановить это дело. Если он станет военным преступником, люди схватят его и казнят, он будет сражаться намного упорнее, чем при других обстоятельствах. Это то, что мы обсудим позже.”

По мнению бывшего президента, Путин совершил огромную ошибку, вторгшись в Украину, но отказался делать прогнозы о том, кто может победить в войне.

“Он совершил огромную ошибку. Он умный парень … они хотят, чтобы вы сказали, что он глупый человек, ладно, он не глупый человек, он очень умный и хитрый, и Путин, на мой взгляд, сделал большую ошибку,” – сказал Трамп.

Кроме этого, он заявил, что ему потребуется один день в Овальном кабинете, чтобы положить конец конфликт: “Я сделаю это за 24 часа, для этого нужна власть президента.”

Трамп не притянул похвастаться, что конфликта никогда бы не случилось, если бы он остался на своем посту.

“Если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло, и даже демократы это признают. Путин знал, что этого бы никогда не случилось, и его трубопровода никогда бы не было, многого бы никогда не случилось,” — сказал он.