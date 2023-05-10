Конгрессмену Джорджу Сантосу предьявлено 13 пунктов уголовных обвинений

Если бы голливудские сценаристы написали абсолютно правдивый сценарий про американскую политику, над ними бы сначала посмеялись. Такого не может быть. Такого не может быть никогда. А если бы один из персонажей был Джордж Сантос, их бы выгнали из Голливуда. Навсегда.

Сегодня Конгрессмену Джорджу Сантосу были выставлены официальные криминальные обвинения. 13 пунктов. Мошенничество, отмывание денег, кража государственных средств, ложь в официальных федеральных анкетах.

Как раз в этом нет ничего удивительного. Было бы странно, если бы обвинений не было. Сантос – паталогический лжец. Даже по трамповским стандартам. «Паталогический» в буквальном смысле этого слова. Ему нужна профессиональная помощь.

Во время предвыборной кампании Сантос обманул, в какой школе он учился, в каком университете он учился, что он был звездой баскетбола, что он работал на Уолл Стрит, что он был одним из продюсеров на Бродвее, что он основал благотворительную организацию для животных, что четыре работника его фирмы погибли во время стрельбы в клубе в Орландо, что его мать погибла в результате атаки 11 сентября (через 15 лет), что у него есть украинские и еврейские корни, что его бабушка пережила Холокост. Это не полный список. Намного сложнее найти, где Сантос говорил правду.

А ещё он голубой. Это сложно проверить. Хотя 4 года назад он развёлся с женщиной. Но есть подозрения, что это был фиктивный брак для получения гражданства (для жены).

Отдельные люди обвиняют Сантоса в том, что он раскрутил их на деньги (задолго до предвыборной кампании). А бразильские правоохранительные органы возобновили дело против Сантоса, в котором он обвиняется в фальсификации чеков 15 лет назад.

Удивительно другое. Удивительно, что за этого обманщика проголосовало 54% избирателей третьего округа штата Нью-Йорк, когда у них была возможность переизбрать абсолютно адекватного демократа. Удивительно, что ни республиканцы, ни демократы, ни СМИ не разоблачили Сантоса до выборов. Возможно, никому не приходило в голову, даже после нескольких лет Трампа, что кандидат будет нагло врать даже там, где его утверждения можно элементарно проверить?

Когда стало очевидно, что в Конгресс США пробрался отпетый мошенник, все демократы потребовали отставки Сантоса. Это неудивительно. Однако вскоре отставки потребовал республиканский комитет округа Нассау. Сенатор Митт Ромни (единственный республиканец, проголосовавший за импичмент Трампа дважды) набросился на Сантоса прямо в Конгрессе. И даже несколько республиканцев в Палате призвали Сантоса подать в отставку.

Поскольку Сантос отказался добровольно уйти, Палата представителей могла бы провести соответствующее голосование. Теперь попробуйте угадать, кто не потребовал отставки Сантоса. Кевин не потребовал. Потому что Кевину 14 раз не хватило голосов, чтобы стать Спикером. А кто стабильно голосовал за Кевина? Правильно, Джордж Сантос. И даже после официальных обвинений, Кевин не собирается выгонять Сантоса из Конгресса. И теперь вопрос не «если», а «когда» Сантос получит срок, а Кевин всё равно потеряет «надёжного» республиканца в своей шаткой коалиции.

С другой стороны, если Трампа выбрали Президентом, то почему Джордж Сантос не может быть Конгрессменом? Голливуд нервно курит в сторонке…

Дмитрий Абрамсон