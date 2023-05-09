Россия нанесла массированный удар по Украине в преддверии 9 мая

За последние сутки Россия провела массированную атаку беспилотниками по Киеву, нанесла ракетные удары по Одессе, Днепру, Херсону, а также другим городам и регионам, усилив атаки на Бахмут.

О взрыве и пожаре в Одессе сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук и украинская общественная телекомпания «Суспільне». Предупреждение о воздушной тревоге также прозвучало в других регионах страны, включая Херсон и столицу Киев, сообщали украинские журналисты.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова написала в «Твиттере», что украинские войска сбили 35 беспилотников «Шахед» иранского производства, но обломки попали в жилые дома в Киеве и ранили пять человек.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в «Телеграме», что три человека получили ранения в результате взрывов в Соломенском районе Киева и два в Святошинском районе, оба к западу от центра столицы.

Генерал-полковник Александр Сырский, украинский командующий сухопутными войсками заявил, что российские войска увеличили интенсивность обстрела города Бахмут из тяжелого вооружения, начали использовать более современное вооружение и проводят перегруппировку войск.

«Сегодня важно принимать решения и прогнозировать действия противника как можно быстрее», — отметил Сырский в своем Telegram-канале после посещения, по его словам, войск в районе Бахмута. «Российские войска все еще надеются захватить город к 9 мая. Наша задача — не допустить этого».