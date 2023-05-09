В Пентагоне рассказали, какое оборудование входит в новый пакет помощи Украине

В Пентагоне рассказали, какое военное оборудование войдет в новый пакет безопасности помощи Украине на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Как сообщает VOA, среди прочего США доставят в Украину:

системы противовоздушной обороны;

артиллерийские боеприпасы;

оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров для ПВО Украины;

боеприпасы для борьбы с вражескими дронами;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

финансирование доступа к спутниковым изображениям;

финансирование военных учений и техобслуживания.

По сообщению министерства обороны США, этот пакет усилит противовоздушную оборону Украины и будет способствовать обеспечению украинских потребностей в артиллерийских боеприпасах.

“Этот пакет помощи подчеркивает обязательство США удовлетворить самые неотложные потребности Украины путем предоставления критически важных возможностей в ближайшей перспективе, таких как системы противовоздушная оборона и боеприпасы, а также наращивание способности Вооруженных Сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию в течение длительного времени”. – говорится в пресс-релизе Пентагона.

Помощь оказывается в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI), это означает, что США планируют закупить или заказать это оборудование у партнеров или производителей. На финансирование этой помощи могут уйти месяцы или годы.

Предыдущие пакеты помощи Белый дом объявлял по инициативе президентских полномочий, это предполагало отправку военного оборудования из собственных запасов Пентагона, поэтому поставки происходили быстро.

Включая этот пакет, военная помощь США Украине в общей сложности составит почти 37 миллиардов долларов с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Решение было принято в то время, как Украина готовится к весеннему контрнаступлению против российских войск, а защита воздуха является насущной потребностью ВСУ.