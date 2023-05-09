По мнению вице-президента Американского совета по внешней политике Илана Бермана (Ilan Berman), Украина сейчас более подготовлена к контрнаступлению против вторгнувшейся на ее территорию российской армии, но по-прежнему испытывает недостаток западного оружия для нанесения решительного удара.

«Голос Америки»: Насколько Украина сейчас готова к контрнаступлению?



Илан Берман: Это действительно, на мой взгляд, один из самых важных стратегических вопросов.



Понятно, что украинцы готовы в плане воли. Вопрос в том, готовы ли они с точки зрения возможностей? Готовы ли они действительно оттеснить российскую сторону? С точки зрения ресурсов, украинская армия находится в лучшем положении, чем всего пару месяцев назад. Они пережили зиму, и есть ощущение, что теперь у них есть достаточный потенциал, чтобы противостоять России. Примечательно то, что им также очень помогает разобщенность на российской стороне. Такие люди, как Евгений Пригожин, глава ЧВК «Вагнер», говорил, что если он не будет обеспечен надлежащими ресурсами, то он собирается полностью вывести свои силы из Украины, что будет довольно значительным ударом по российскому военному потенциалу и боеготовности.



Это динамичная ситуация. Я думаю, что украинцы сейчас лучше подготовлены, и им также помогает разобщенность российской стороны.



«Голос Америки»: Если предположить, что контрнаступление Украины будет успешным, а российские военные окажутся неспособны защитить ключевые для режима Владимира Путина регионы, как, например, Крым – может ли это приблизить окончание войны?



Илан Берман: Возможно. Я думаю, что это приблизит конец войны, но более вероятно, что это своего рода приливы и отливы того, что стало затяжным конфликтом. Я думаю, что у украинцев, к сожалению, нет подавляющей западной огневой мощи, которая им нужна, чтобы нанести решающий удар, по крайней мере, пока.



И российские военные вряд ли соберут вещи и отправятся домой, потому что совершенно ясно, что нет ничего, что в данный момент российская власть могла бы продать своему внутреннему электорату как нечто, напоминающее победу. И поэтому, к сожалению, этот конфликт, который стал таким ожесточенным и очень кровавым, скорее всего, останется таковым, по крайней мере, в обозримом будущем.