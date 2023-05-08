Украинцы доказали, что Patriot может уничтожать гиперзвуковые ракеты РФ

Американские власти уверены в правдивости заявлений Украины о том, что она использовала американскую систему ПВО Patriot для перехвата российской гиперзвуковой ракеты. Об этом источники в Пентагоне рассказали CNN, передает VOA.

Хотя система Patriot успешно противодействует баллистическим ракетам, ее способность останавливать гиперзвуковые ракеты с воздуха до прошлой недели была чисто теоретической. По словам источника CNN, украинский перехват продемонстрировал эту способность в реальном мире. Сообщается, что в Пентагоне рассматривают это как серьезное событие.

Эксперты отмечают, что также важно и то, что президент России Путин публично рекламировал возможности российского гиперзвукового оружия и говорил, что оно способно преодолеть все системы ПВО.

Производство гиперзвуковых баллистических ракет всегда было сложным для России, а санкции только усложнили его, отмечают специалисты.

Также в Пентагоне подчеркнули тот факт, что этот перехват был осуществлен украинским экипажем, который прошел обучение в Оклахоме, но не имел американских советников на поле боя, и назвали это большим возвратом инвестиций.

Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук сообщил в Телеграме: “Приветствую украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили “не имеющий аналогов” “Кинжал”” Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России».