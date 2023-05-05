Билл Клинтон еще в 2011 знал о войне Путина в Украине

Бывший американский президент Билл Клинтон рассказал, что еще в 2011 году он заметил реваншистские намерения российского президента В. Путина и еще тогда видел угрозу войны для Украины.

Газета Financial Times пишет, что в ходе форума в Давосе в 2011 Путин дал ему понять, что не уваждает и не собирается соблюдать договор о независимости Украины, который был подписан Борисом Ельциным еще в 1994 в Будапеште.

«Владимир Путин сказал мне в 2011 году, за три года до того, как он захватил Крым, что он не согласен с соглашениями, которые я заключил с Борисом Ельциным. Он сказал: «Я с этим не согласен, я это не поддерживаю, и я этим не обязан. И с этого дня я знал, что это только вопрос времени», – цитирует бывшего американского президента нью-йоркский корреспондент FT.

Хиллари Клинтон также добавила, что, по ее мнению, Путин считает, что он ведет праведную борьбу против западной демократии, чтобы восстановить, насколько он сможет, Российскую империю. Следовательно, он не остановится».

Клинтоны вместе отметили важность поддержки Украины, поскольку достижения Путина, по их словам, лишь придали бы ему смелости.