Украина обменяла одного священника на 28 украинских солдат

Украинские спецслужбы организовали обмен одного священника Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), обвиняемого в сотрудничестве с Российской Федерацией, на 28 украинских военнослужащих. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Со слов председателя СБУ Василия Малюка, с начала полномасштабного вторжения РФ спецслужбы Украины разоблачили более 300 предателей.

В интервью украинскому информагентству Малюк отметил, что контрразведывательные мероприятия в отношении УПЦ (МП) были начаты еще в прошлом году.

“В результате открыты уголовные производства в отношении 61 священнослужителя. Всего суды уже вынесли семь приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага. Двое из них удалось обменять на наших пленных Героев. И хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах – да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих. Также по материалам СБУ аннулировано гражданство Украины у 19 священникам УПЦ (МП)”, – сказал он.

По словам представителя спецслужб, разоблачение иностранных агентов это вопрос “победы и выживания Украины как государства”.

“Я благодарен за поддержку Президенту Владимиру Зеленскому, который определил очищение СБУ приоритетной задачей. Как ВСУ освобождают Украину от врага, так и мы сегодня очищаем СБУ от предателей и непрофессионального балласта”, – заключил Малюк.