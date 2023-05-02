Генерал Милли: “Украину не победить”

Глава Объединенного комитета начальников штабов рассказал в интервью журналу Foreign Affairs о помощи Вашингтона Украине и призвал не допустить повторения сценария Второй мировой войны, пишет VOA.

Благодаря помощи, предоставленной США и другими западными странами, украинские войска имеют сегодня возможность проводить наступательные операции; их возможности обороняться также значительно расширилась по сравнению с тем, что было всего год назад, сказал генерал Марк Милли.



«Они могут как вести наступление, так и держать оборону, – пояснил генерал. – Им предстоит проделать значительную работу по планированию, координации и т.д., если они будут проводить наступательную операцию, но к наступлению и обороне они готовы».



По мнению Милли, одной из стратегических целей Путина во время вторжения в Украину был подрыв власти Владимира Зеленского. По словам генерала, Путин стремился быстро захватить Киев, за четыре-шесть недель продвинуться от российской границы до Днепра, а затем лишить Украину доступа к Азовскому морю.



Однако, подчеркнул глава Объединенного комитета начальников штабов, Россия не достигла своих стратегических целей военным путем, и в конце марта или в начале апреля прошлого года Путин скорректировал свои стратегические цели, решив ограничиться южными областями Украины, укрепить власть на Донбассе и обезопасить Крым.



«Однако пока он не полностью обезопасил Донбасс, – продолжал генерал Милли. – Россия потеряла 200 с лишним тысяч – может быть, 250 тысяч – убитыми и ранеными, которых он заменил первым траншем мобилизованных резервистов… от 200 тысяч до 300 тысяч. Таким образом, в оккупированных Россией (частях) Украины все еще находится около 200 тысяч российских военных – плохо управляемых, плохо обученных, плохо оснащенных, плохо поддерживаемых – но они там есть».



Между тем Украина, по словам Милли, провела два весьма успешных контрнаступления, в ходе которых российские войска были вынуждены отступить, в то время как украинские – сомкнули ряды и восстановили оборону.

Несмотря на это, в течение зимы «значительные территории практически не переходили из рук в руки, за исключением, возможно, Бахмута», констатировал генерал.



«И тогда украинцы попросили нас о помощи в наращивании своих сил, с тем, чтобы у них была возможность проводить наступательные операции с применением… механизированной бронетехники и пехоты. Мы сделали это, но пока неясно, что из этого получится», – сказал генерал, не вдаваясь в детали относительно дальнейших планов Украины.



По его словам, обеим сторонам будет непросто достичь своих политических целей военным путем.



«И, откровенно говоря, я не думаю, что такая вероятность в этом году велика, – подчеркнул Милли. – Но я считаю, что русские понесли огромные потери. Их экономика серьезно пострадала. И я думаю, что рационально (мыслящие) люди, (участвующие) в процессе принятия решений в России, придут к выводу – я полагаю, в течение нескольких месяцев или года или двух – но они придут к выводу, что затраты превышают выгоду, и настанет время что-то делать – по крайней мере, в плане переговоров».



«Я не знаю, когда Путин будет готов это сделать, но в определенный момент, если он рационален, он должен это сделать, – сказал генерал. – Он может закончить войну сегодня. Конечно, у него есть политические ограничения, характерные для российской политики. Но им придется это понять, потому что они не победят».



При этом глава Объединенного комитета начальников штабов подчеркнул, что никто не заинтересован в эскалации войны: ни США, ни НАТО, ни Путин, ни Украина.

«Последствия вооруженного конфликта между США и Россией или любой из стран НАТО и Россией будут разрушительными для обеих сторон», – пояснил он.



Милли также выразил обеспокоенность по поводу возможного союза между Россией и Китаем, отметив, что такое сближение – не в интересах США.



«Мы должны сделать все возможное, чтобы этого не произошло, – заявил он. – Поэтому нам нельзя … допустить сближения Китая и России в военном смысле. Отношения между странами будут существовать, поэтому вопрос о конкуренции здесь не стоит. Вопрос – в конфликте и войне. Поэтому мы не хотим, чтобы Россия и Китай сформировали своего рода геостратегический, политический, военный союз против США. Есть некоторые признаки того, что Китай и Россия сближаются. Я бы сказал, что за ними нужно очень, очень внимательно наблюдать».



По мнению генерала, Китай пока не предоставлял России значительной военной и летальной поддержки, несмотря на то, что Москва стремится получить такую поддержку от Китая и уже получает ее от Ирана.



«Однако лидер Китая Си Цзиньпин…непревзойденный реалист», – сказал Милли, добавив, что Китай не стремится к вооруженному конфликту с Америкой, так как «полностью осознает мощь Соединенных Штатов».



«Они хотят достичь своих национальных целей, но хотят сделать это без вооруженного конфликта», – подчеркнул Милли.



Давая оценку возможного вторжения Китая на Тайвань, он констатировал, что Пекину пришлось бы организовать морской и воздушный десант, с вертолетами, ракетами, и всеми подготовительными операциями, что является сложной задачей с учетом местности.



«Китай не проводил, по крайней мере, насколько нам известно, мы не видели такого уровня подготовки и учений, которые соответствовали бы (планам) осуществления вторжения такого размера, масштаба и объема», – пояснил генерал, отметив, тем не менее, что Тайваню следует существенно и быстро повысить свою обороноспособность.



В заключение, обратившись к опыту Второй мировой войны, председатель Объединенного комитета начальников штабов призвал не допустить, чтобы подобное повторилось вновь.



«Я был в Нормандии несколько лет назад, в мою бытность начальником штаба армии, и увидел человека, который был десантником из 82-й воздушно-десантной дивизии, – расказал генерал Милли. – Он сидел в инвалидном кресле, это был пожилой человек. Я наклонился к нему, заговорил с ним и спросил: скажите мне, сержант, какой урок вы хотели бы дать начальнику штаба армии, какой урок вы извлекли из Второй мировой войны? Я думал, что он скажет мне что-нибудь о тактике или, знаете, о трехсекундных бросках, или о том, как стрелять из (того или иного) оружия, или о чем-нибудь еще. А у него глаза наполнились слезами… Он посмотрел на меня и сказал: “Генерал, никогда не допускайте, чтобы это случилось снова”».