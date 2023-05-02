В случае приезда в ЮАР на саммит БРИКС Путину грозит арест

Власти Претории готовы исполнить решение МУС, и уговаривают Кремль ограничиться участием Путина в саммите БРИКС по видеосвязи, сообщает Виктор Владимиров из VOA.

Власти ЮАР настоятельно рекомендуют президенту РФ Владимиру Путину не посещать саммит БРИКС из-за выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест главы российского государства по обвинению в военных преступления в Украине, сообщают в понедельник, 1 мая, публикации в региональной и международной прессе. Саммит пройдет в августе в южноафриканской провинции Гаутенг.



Таким образом, ЮАР, подписавшая Римский статут, признала, что будет последовательно исполнять решения МУС. Как заявил представитель правительства республики, если Путин приедет на мероприятие БРИКС, его арестуют.



По информации СМИ, сейчас ведутся переговоры относительно участия президента РФ в саммите по видеосвязи.



В марте пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что решение об участии президента России в саммите БРИКС еще не принято. Ранее арестовать Путина пообещала Германия, а президент США Джо Байден назвал решение МУС о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина оправданным шагом. По словам Байдена, Путин явно совершил военные преступления.



Аналогичную позицию заняли многие другие международные организации и государства.



Между тем Российская Федерация не признает компетенцию МУС. Хотя США тоже не подписали Римский статут, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби в эксклюзивном интервью «Голосу Америки» сказал, что президент Байден, независимо от этого, всегда четко давал понять: США намерены сделать все для привлечения России к ответственности за злодеяния и преступления против человечности, совершаемые армией Путина в Украине.



В Москве не скрывают своего раздражения решением МУС и делают акцент на «юридической ничтожности» происходящего.



Колебания властей Претории стали холодным душем для Путина и российских пропагандистов, сказал в комментарии Русской службе «Голос Америки» зампредседателя Партии народной свободы, профессор Андрей Зубов. Как ему представляется, Кремль в очередной раз попал впросак в своем стремлении «выдать белое за черное».



«В Москве тщились представить дело так, что все международные организации (особенно те, в которых она не состоит) — совершенно искусственные и эфемерные структуры, а МУС – так и просто ангажированная идеологическая организация, – добавил он. – Как показала практика, это совсем не так. МУС позволяет эффективно бороться с международными уголовными преступлениями, его решению вынуждены следовать даже власти такой страны как ЮАР, занимающую достаточно нейтральную позицию по отношению к конфликту в Украине и имеющей свои интересы в России. ЮАР будет соблюдать протоколы МУС несмотря на то, что ей это конъюнктурно не выгодно».



Произошедшее – очень важное свидетельство того, что у кремлевских стратегов искривленное сознание, подчеркнул политик: «Они не понимают сути организации мирового политического процесса, не понимают, что этот процесс сейчас, после Второй мировой войны, направлен на исключение вооруженных конфликтов, и это выгодно подавляющему большинству стран, кроме отдельных государств-агрессоров вроде России или Ирана. В результате развязанной против Украины войны Москва рискует потерять расположение тех немногих стран, которые так или иначе пока еще поддерживают Россию – той же Индии, например».



Путин упорно толкает страну к действительно полной международной изоляции, уверен Андрей Зубов. Так что месседж ЮАР – очень важный сигнал, за которым последуют другие, не менее явственные, резюмировал он.



Напомним, за недавнюю резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с очень жёсткими формулировками по отношению к России в связи с агрессией против Украины проголосовали 122 страны, включая Китай (!), который обычно воздерживался в подобных случаях, а также Индию, Бразилию, Казахстан и Армению. В документе содержится призыв к Москве возместить ущерб, причиненный соседнему государству.



Реакция ЮАР наглядно продемонстрировала, как механизм Международного уголовного суда работает на практике, а не в воображаемом кремлевскими пропагандистами пространстве, заметил в комментарии Русской службе «Голоса Америки» политолог Андрей Окара.



По его словам, инструмент МУС на поверку оказался гораздо более эффективным, чем пытались преподнести его российские власти.



«Ранее из Москвы усиленно распространялось мнение, что ордер МУС (на арест Путина) можно будет легко проигнорировать и что ему в любом случае не станут следовать дружественные России или нейтрально настроенные страны, рассчитывающие извлечь из этого разного рода дивиденды, – уточнил он. – Но жизнь показала, что этот расчет был, мягко говоря, недальновидным».



Выступать с солидарных с Москвой позиций в нынешней ситуации мало кто рискует, кроме откровенных изгоев на международной арене, констатировал Андрей Окара: «Не говоря уж про готовность пойти против международного права ради сомнительной дружбы с Россией. В остальном я не вижу особой сенсации в действиях ЮАР. Все вполне ожидаемо. Переломом стало непосредственно решение МУС, а сейчас мы наблюдаем за его последствиями, которые ничего хорошего Кремлю не сулят ни в ближайшей, ни тем более в отдаленной перспективе».



Да, для внутренней аудитории кремлевская пропаганда выставит всё в нужном ей свете – мол, это “происки Запада, которому России приходится противостоять”, поэтому «нашего президента гнобят…», считает политолог. Но на деле это ничего не меняет: раз ордер на арест Путина есть, значит, он будет действовать как часы, заключил собеседник «Голоса Америки».