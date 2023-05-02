С COVID-19 еще не конец?

Несмотря на то, что чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения закончилась, что влечет удаление несколько критически важных сетей безопасности, появляется новый подвариант Covid-19, известный как Arcturus, который впервые был обнаружен в Индии, а теперь обнаружен в 29 других странах.

В США на Arcturus в настоящее время приходится около 6% новых случаев заражения Covid. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что у Arcturus на одну мутацию шиповидного белка больше, чем у преобладающего варианта XBB.1.5, что может сделать его более заразным. Другие наблюдения показывают, что одним из симптомов нового подварианта является конъюнктивит.

На еженедельном брифинге EMS 28 апреля приглашенные спикеры подговорили о том, чего ждать и ответили на вопросы журналистов.

Председатель медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско, доктор Роберт Вахтер говорит, что число новых случаев заболевания COVID-19 снижается, заразность сточных вод относительно низкая, а количество госпитализаций снижается.

“Состояние COVID, по крайней мере, насколько я могу судить, кажется достаточно мягким по сравнению с тем, что мы наблюдали за последние 3 года, и удивительно стабильным,” — заявил доктор Роберт Вахтер.

По его словам, самым большим сюрпризом в отношении новых вариантов, вызывающих пандемию за последние 18 месяцев, было относительное отсутствие сюрпризов.

“Мы все еще используем ту же греческую букву, что и с декабря 2020 года,” — сказал доктор Вахтер, имея в виду вариант Omicron, название которого происходит из греческого алфавита.

С марта Всемирная организация здравоохранения отслеживает подвариант Omicron XBB.1.16, также известный как “Arcturus”. Вариант имеет более высокую заразность, чем предыдущие, но при этом не кажется более опасным. На новый штамм приходится около 10% случаев COVID-19 во всем мире. У людей обычно наблюдается лихорадка, у некоторых возникает конъюнктивит, оба симптома длятся недолго.

“Последний год показал, что новые варианты немного пугают, а потом они оказываются не такими уж важными. И поэтому я думаю, что если прошлое — это пролог, то, скорее всего, именно это и произойдет с этим новейшим вариантом,” — говорит Вахтер.

“Многие из нашего населения переболели COVID. Многие люди были вакцинированы, и, конечно же, многие люди испытали и то, и другое, поэтому наш уровень защиты очень высок, и эти варианты Omicron, похоже, распространяются, вызывая более легкое заболевание,” — говорит доктор Уильям Шаффнер, профессор и заведующий кафедрой медицины Медицинского центра Университета Вандербильта.

“Терапия, тестирование, лечение, к которым мы привыкли, работают так же хорошо, как и в течение последних 18 месяцев. В некотором смысле самые большие изменения носят политический и социологический характер. Понятно, что никаких правил и ограничений практически нет,” — сказал доктор Вахтер.

Американцы практически перестали носить маски или вешают их на зеркала автомобилей на всякий случай. Доктор Уильям Шаффнер, который продолжает носить маску в общественных местах, говорит, что нужно быть начеку. Пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом, а также непривитые — это пациенты с COVID, которые попадают в больницу. Уязвимые люди должны пройти вакцинацию и носить маски.

“Оказывается, важно качество маски и ее посадка,” — говорит доктор Шаффнер. Маска N-95 надежно облегает нос и подбородок. В первые дни пандемии их было трудно найти, а споры о ношении масок создали много путаницы. Маски больше не обязательны, за исключением больниц и других мест, где риск заражения остается высоким, а для некоторых людей он остается высоким.

“Другая ранняя мантра — что речь идет о защите других, а не вас — тоже неверна. Речь идет о защите других, но это, безусловно, защищает и вас,” – отметил он. “Это вероятностно. Это снижает вероятность заражения.”

«Если мы не носим маски… я бы сказал, что презервативы предотвращают появление детей, а маски предотвращают инфекционные заболевания. Вы услышите много аргументов в пользу того, чтобы носить или не носить их. Но это не значит, что они не работают,” — сказал доктор Бен Нойман, главный вирусолог Глобального исследовательского комплекса в области здравоохранения Техасского университета A&M.

Доктор Бен Нойман сказал, что вариант Arcturus настолько отличается от нынешних вакцинных штаммов, что у него есть потенциал уклониться от них, потому что “он примерно так же отличается от Омикрона, как Омикрон отличался от Дельты, и так же, как мы видели, как прошла волна Омикрона – и для Arcturus есть аналогичная вероятность”.

Однако доктор Вахтер не думает, что новый вариант изменит правила игры. Во-первых, сейчас у достаточного количества людей есть иммунитет, поэтому возможность суперраспространения маловероятна.

“Вакцина и бустер по-прежнему работают достаточно хорошо, примерно так же, как мы думали в течение последних 18 месяцев или около того. Paxil по-прежнему работает достаточно хорошо, ваш домашний тест по-прежнему работает достаточно хорошо,” – убежден он.

“Риск сильно заболеть сейчас, вероятно, ничем не отличается от того, что будет через 3 года… поэтому мы все должны придумать стратегии, которые позволят нам жить настолько полной жизнью, насколько это возможно, снижая риски практичным способом. И это отличается от того, что было два года назад, когда мы все пытались пройти через это,” — говорит доктор Вахтер.

Вахтер и Шаффнер поделились, что получили все бустеры и они ожидают обновленными вакцины от гриппа, COVID-19 и респираторно-синцитиального вируса (RSV), которые будут доступны через несколько месяцев

По словам всех специалистов, остается опасность для людей, которые заражаются повторно – для них возрастает опасность длительного COVID, особенно для женщин. У жены доктора Вахтера сейчас длительный COVID.

“Год назад она никоим образом не была инвалидом с точки зрения повседневных обязанностей. Конечно, у многих людей дела обстоят хуже, чем у нее,” — сказал доктор Вахтер. “Но в большинстве случаев примерно в час или два дня она пишет мне и говорит, что она ужасно устала и ей нужно вздремнуть. Ей никогда не приходилось делать этого раньше.”

По его словам, у жены “небольшой туман в голове”, который заставляет ее чувствовать себя не так хорошо, как до COVID.

Поэтому все спикеры призвали не терять бдительность и всегда соблюдать меры личной гигиены и делать прививки.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com