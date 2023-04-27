ПАСЕ признала геноцидом насильственное перемещение и русификацию украинских детей

ПАСЕ требует безопасного возвращения в Украину всех украинских детей, насильственно перемещенных в Россию или территории, временно оккупированные Россией, и наказания виновных в этих преступлениях на всех уровнях, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В четверг Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию под названием “Депортации и насильственные перемещения украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию или на временно оккупированную территорию Украины: создание условий для их безопасного возвращения, прекращение этих преступлений и наказание виновных”.

В резолюции отмечается, что перемещение украинских детей «явно планировалось и было организовано, как государственная политика», и что целью этого было — «уничтожить все связи и черты их украинской идентичности».

В заявлении ПАСЕ для прессы особо подчеркивается, что документальные свидетельства о перемещении украинских детей соответствуют международному определению геноцида.

“Насильственное перемещение детей из одной группы в другую с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу считается преступлением геноцида в соответствии с пунктом (е) статьи 2 Конвенции о геноциде 1948 года, что совпадает с задокументированными доказательствами депортации и насильственного перемещения украинских детей в Российскую Федерацию или на территории, временно находящиеся под российской оккупацией”, — говорится в принятой резолюции.

Документ ПАСЕ основан на свидетельствах, собранных в отчете делегата ПАСЕ от Португалии Пауло Писко. В отчете приводятся свидетельства того, что депортированные дети столкнулись с процессом «русификации» посредством перевоспитания на русском языке.

Также приводятся примеры, когда детям было запрещено говорить по-украински. Их обрабатывали российской пропагандой, заставляли посещать «патриотические» сайты и ходить на военные сборы.

Выступая на заседании ПАСЕ в четверг по видеосвязи из Киева, первая леди Украины Елена Зеленская рассказала личные истории некоторых детей. «Гаагский суд назвал имена двух подозреваемых, но на самом деле их тысячи, потому что это не случайное преступление. Это целая политика и целый сознательный механизм России — отчуждать наших детей, лишая их семей, имен, языка, корней», — заявила Зеленская.

Ассамблея ПАСЕ приветствовала решение Международного уголовного суда выдать ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинениям в совершении военных преступлений и призвала к их исполнению.

Ассамблея также призвала предоставить доступ в Россию представителям ООН и Международному Красному Кресту для сбора информации о депортированных украинских детях.

В сообщении ПАСЕ в Twitter приводятся цифры количества перемещенных детей, со ссылкой на правительство Украины. В середине апреля 2023 года оно сообщило, что более 19 384 украинских детей были депортированы в Россию, а судьба еще многих тысяч до сих пор остается неясной.

Международный уголовный суд (MУС) в Гааге 17 марта выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Им вменяют ответственность за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Постановление МУС действует бессрочно, но Международный уголовный суд не выносит заочных приговоров. Поэтому для судебного разбирательства подсудимый должен физически находиться в заключении в Гааге. Путину и Марии Львовой-Беловой грозит арест при посещении всех стран, ратифицировавших Римский статут, и признающих юрисдикцию МУС (123 государства).