США ввели санкции против ФСБ за неправомерные задержания американских граждан

Сегодня Совет национальной безопасности (NSC) объявил о введении санкций против Федеральной службы безопасности России (ФСБ) за неправомерные задержания граждан США за рубежом, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Одновременно санкции вводятся против разведслужбы иранского Корпуса стражей исламской революции, в частности, против четырех высокопоставленных командиров разведки КСИР.

«Продолжающаяся практика России и Ирана, состоящая в неправомерных задержаниях граждан США, неприемлема, – подчеркивается в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном в четверг. – Соединенные Штаты никогда не прекратят работу по освобождению граждан США, которые были несправедливо задержаны или удерживаются в качестве заложников, и воссоединению их с близкими. Сегодняшние действия – один из инструментов, способствующих достижению этой цели, и мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении полномочия, чтобы вернуть наших граждан домой».



В ходе брифинга NSC в четверг было подчеркнуто, что ФСБ «несет ответственность или является соучастником, прямо или косвенно участвует или несет ответственность за отдачу приказов, контроль или иное руководство неправомерным задержанием граждан США за рубежом».

Выступая перед журналистами на условиях анонимности, высокопоставленные официальные лица заявили, что предпринятый в четверг шаг призван продемонстрировать последствия, с которыми столкнутся те, кто пытается использовать граждан США в качестве политического рычага или стремится вынудить Вашингтон к уступкам.



«Наши действия – предупреждение тем, кто – во всем мире – неправомерно задерживает граждан США, о возможных последствиях их действий, – сказал высокопоставленный представитель администрации, выступая перед журналистами. – Сегодняшние санкции – одна из целого ряда мер… направленных на освобождение граждан США, несправедливо удерживаемых за рубежом, на привлечение виновных к ответственности и, следовательно, на предотвращение и недопущение подобных случаев в будущем».



Представитель администрации добавил, что принятые в четверг меры – первый пакет санкций и что в настоящее время ведется работа над новыми санкциями.



Напомним, что ФСБ арестовала корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича 29 марта в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. Согласно утверждениям российской спецслужбы, журналист собирал секретные сведения о военно-промышленном комплексе РФ.

Гершкович отвергает выдвинутые против него обвинения.



США объявили Гершковича «неправомерно задержанным». Президент Джо Байден назвал его задержание «абсолютно незаконным».



Ранее власти РФ задержали баскетболистку Бриттни Грайнер, которая позднее была освобождена в обмен на россиянина Виктора Бута, осужденного в США за контрабанду оружия.



Среди американцев, удерживаемых российскими властями в настоящее время, – бывший морской пехотинец Пол Уилан, осужденный в России по обвинению в шпионаже в 2020 году и отбывающий 16-летний тюремный срок.