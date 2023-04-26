В Нью-Йорке начался гражданский процесс по обвинению Трампа в изнасиловании

Журналистка Джин Кэррол обвиняет экс-президента в изнасиловании, якобы имевшем место в 1996 году. Трамп называет ее «психически больной», сообщает корреспондент VOA Михаил Гуткин.

В тот же день, когда действующий президент Джо Байден сообщил, что будет баллотироватья на второй срок, в Нью-Йорке начался гражданский процесс по обвинению главного соперника Байдена, бывшего президента Дональда Трампа в изнасиловании, которое якобы произошло в середине 1990-х годов.



Писательница и журналистка Элизабет Джин Кэррол обвиняет Дональда Трампа в изнасиловании, якобы имевшем место в примерочной роскошного манхэттенского универмага Bergdorf Goodman. По ее словам, встреча с Трампом в магазине произошла в начале 1996 года. Он якобы попросил помощи в покупке подарка для другой женщины. Затем провел ее в раздевалку, закрыл дверь и прижал Кэррол к стене. Писательница утверждает, что ей удалось вырваться через несколько минут. Она также обвиняет Трампа в клевете и требует возмещения ущерба за «значительную боль и страдания, длительный психологический ущерб и вторжение в частную жизнь».



Кэррол впервые публично обвинила Трампа в изнасиловании и подала на него в суд по прошествии более 20 лет, в 2019 году. В то время она опубликовала отрывок из своих воспоминаний «Зачем нам нужны мужчины?» Тогда Трамп заявил, что не знаком с Кэррол и обвинил ее в намерении оговорить его, чтобы продать больше книг. Трамп также заметил, что не мог её изнасиловать, поскольку она «не в его вкусе». С тех пор он категорически отрицает обвинения, называя Кэррол «психически больной», поскольку та не может вспомнить дату или даже месяц предполагаемого нападения.



Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что Кэррол вступила в сговор с другими женщинами с целью оговорить бывшего президента, потому что они его «ненавидят».



«Материалы дела продемонстрируют: то, что делает Джин Кэррол – это оскорбление правосудия», – заявил в суде Такопина.



Со своей стороны, адвокат Кэррол Шон Кроули сообщил, что в поддержку истицы выступят две женщины, которым Кэррол рассказала о произошедшем вскоре после предположительного изнасилования. По словам адвоката, в суде выступят также еще несколько женщин, выдвинувших против Трампа аналогичные обвинения, и будут показаны видеозаписи самого Трампа.



«Вы услышите, как он бахвалится тем, что делал с другими женщинами практически то же самое, что с госпожой Кэррол», – пообещал Кроули.



Адвокаты Трампа пока не решили, будет ли бывший президент давать показания в рамках этого процесса, который, как ожидается, продлится около двух недель. Кэррол в своем иске не уточнила сумму компенсации, которую она требует от экс-президента. В случае положительного для нее решения суда, сумму определят присяжные, которым судья гарантировал анонимность.